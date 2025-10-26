Lando Norris überholt Oscar Piastri und übernimmt die Führung in der Formel 1. Mit nur einem Punkt Vorsprung!

HQ

Die Formel 1 wird nach dem Großen Preis von Mexiko noch verrückter. Waren vor kurzem noch alle Augen auf Max Verstappen gerichtet, so ist der Fokus jetzt wieder auf McLaren gerichtet... aber nein zu Oscar Piastri, der die Meisterschaft monatelang angeführt hatte, sondern zu seinem Teamkollegen Lando Norris, der dank eines dominanten Rennens, in dem er seine Pole-Position verteidigte, und Piastris fünftem Platz nun die Formel-1-Wertung anführt... Mit nur einem Punkt Vorsprung!

Verstappen musste sich derweil mit einem dritten Platz begnügen, denn Charles Leclerc will trotz eines spannenden Duells zwischen den beiden in den letzten Runden noch so viele Punkte wie möglich für Ferrari retten. Leclerc erreichte den zweiten Platz nur 0,725 Sekunden lang! Beim Großen Preis von Mexiko erzielte Ollie Bearman mit dem vierten Platz auch seine beste Platzierung in seiner Karriere.

Formel-1-Stand nach dem Großen Preis von Mexiko



Lando Norris (McLaren) - 357 Punkte

Oscar Piastri (McLaren) - 356 Punkte

Max Verstappen (Red Bull Racing) - 321 Punkte

George Russell (Mercedes) - 258 Punkte

Charles Leclerc (Ferrari) - 210 Punkte



Die Formel 1 geht in zwei Wochen beim Großen Preis von Brasilien am 9. November weiter. In der Saison 2025 stehen nur noch vier Rennen aus, aber es reicht für eines der drei Rennen, um in diesem Jahr den Titel zu holen.