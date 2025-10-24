Lando Norris lacht über den Klebeband-Vorfall mit Red Bull: "Kleine Nebenquests für die Teams, um sich zu unterhalten"

HQ

McLaren-Pilot Lando Norris und einer von drei im Endspurt um den Formel-1-Titel in diesem Jahr, hat sich zu dem Vorfall während des Großen Preises der USA am vergangenen Wochenende geäußert, als ein Red-Bull-Mitarbeiter dabei erwischt wurde, wie er versuchte, Klebeband zu entfernen, das McLaren angebracht hatte, um Lando Norris zu helfen, sein Auto besser zu positionieren. Obwohl diese Art von unsportlichen Tricks von der FIA nicht verboten sind, betrat diese Person die Startaufstellung, als die Türen geöffnet wurden, und hörte nicht auf die Streckenposten, die ihn aufforderten, zu gehen. Infolgedessen wurde Red Bull zu einer Geldstrafe von 50.000 Euro verurteilt (die halbiert wird, wenn Red Bull das Vergehen nicht wiederholt).

Norris war jedoch "besonders amüsiert" über den Vorfall, da er sagte, dass er es nicht einmal brauchte. "Gute Arbeit von ihnen, weil sie es können. Aber das machte nichts, ich habe das Klebeband nicht benutzt. Es war also besonders amüsant, weil ich es nicht brauchte. Wir haben es einfach dort hingelegt, was es besonders lustig machte, weil sie dafür eine Strafe bekamen und ich sie nicht einmal brauchte.

Sie haben auch versucht, es zu entfernen, und sind gescheitert, weil wir es zu etwas Besonderem gemacht haben, also konnten sie es auch nicht abnehmen. Es war also einfach nur amüsant. Kleine Nebenquests, schätze ich, für die Teams, um sich selbst zu unterhalten. Aber wir waren diejenigen, die darüber gelacht haben", sagte der britische Fahrer gegenüber SkySports.

Diese Markierungen auf dem Asphalt werden verwendet, um den Fahrern zu helfen, ihre Autos optimal zu platzieren, da die Sicht in den Autos eingeschränkt ist, aber Norris sagt, dass er sie "95 % der Male" nicht braucht, also hat dieses Red-Bull-Mitglied im Grunde dafür gesorgt, dass das Team für nichts bestraft wurde...