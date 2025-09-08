Lamine Yamal verliert seinen Pass, als er aus der Türkei nach Spanien zurückkehrt

HQ

Obwohl er Berichten zufolge Rückenschmerzen hatte, war Lamine Yamal dennoch maßgeblich an der 0 :6-Niederlage Spaniens gegen die Türkei in der WM-Qualifikation beteiligt, wobei Spanien als Tabellenführer der Gruppe E der direkten WM-Qualifikation immer näher kam. Später erlitt Jamal jedoch einen Rückschlag, als er den Plan zurück nach Spanien besteigen wollte.

Emir, ein türkischer Reporter aus Beyaz Futbol, konnte einen angespannten Moment einfangen, als Yamal in den Bus stieg, der die spanische Mannschaft zum Flughafen brachte... Und der 18-Jährige bemerkte, dass ihm sein Reisepass fehlte. Jamal machte aus Frust einige Gesten und suchte überall in seinem Koffer, konnte aber den Pass nicht finden. Er kehrte sogar in die Umkleidekabine zurück, um sie zu durchsuchen, ohne einen Ausweg zu finden.

Dies endete als Anekdote, denn es wurde berichtet, dass Yamal es dennoch geschafft hat, mit dem Rest der Mannschaft zurück nach Spanien zu fliegen, wo er sich seinen Teamkollegen in Barcelona anschließen wird, um das nächste Ligaspiel am Sonntag gegen Valencia vorzubereiten, ihr erstes Heimspiel in dieser Saison... obwohl noch ungewiss ist, ob sie im Camp Nou spielen dürfen oder nicht.