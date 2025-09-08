Spanien besiegt die Türkei in der WM-Qualifikation mit 6:0

HQ

Der Europameister hat in der WM-Qualifikation seine Macht unter Beweis gestellt und die Türkei mit 6:0 besiegt. Im Rahmen der EM-Qualifikation wusste Spanien, dass die Türkei neben Georgien und Bulgarien der härteste Rivale in Gruppe E war. Am Donnerstag besiegten sie Bulgarien mit 3:0, aber am Sonntagabend verdoppelten sie ihre Bilanz mit einer Niederlage, die ihnen einen soliden Torschnitt von 9 bescherte, was ihnen im Falle eines Unentschiedens den ersten Platz in der Gruppe bescheren würde.

Trotz der Initiative, die Arda Güler bei der Türkei zeigte, erreichten die Spanier problemlos das Tor des Ugurkaners Cakir, der eine noch höhere Niederlage verhinderte. Sehr schnell brachte Pedri La Roja in Führung, gefolgt von einem Hattrick von Mikel Merino und einem weiteren Tor von Pedri.

Zur Erinnerung: Nur die beste Mannschaft der Gruppe qualifiziert sich direkt für die Weltmeisterschaft. Der Vizeweltmeister müsste ein Play-off spielen, um sich für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zu qualifizieren. Die WM-Qualifikationsspiele der europäischen Mannschaften in der Gruppenphase werden im Oktober fortgesetzt und enden im November.