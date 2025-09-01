Die Polizei von Barcelona stoppt die Arbeiter des Camp Nou wegen ihrer Arbeit am Sonntag, während der Klub gegen die Uhr antritt

HQ

Der FC Barcelona unternimmt alles, um sicherzustellen, dass die Fans in diesem Monat in ihr Stadion Camp Nou zurückkehren können. Das ikonische Stadion wird derzeit renoviert und wird frühestens 2027 vollständig fertiggestellt sein. Der Verein rechnete jedoch damit, zumindest einige Tribünen zu eröffnen, damit die Fans ihre Mannschaft in ihrem Stadion sehen können, nachdem der Verein einige Jahre lang seine Heimspiele im Montjuic-Stadion austrug, das der Stadt gehört.

Barças erstes Heimspiel findet am 14. September gegen Valencia statt. Um dieses Datum zu erreichen, müssen sie jedoch gegen die Zeit antreten. Und es hat ihnen eine kleine Unannehmlichkeit bereitet, wenn sie am Sonntag bei der Arbeit erwischt wurden, was nicht erlaubt ist.

SER berichtet, dass die Stadtwache am vergangenen Sonntag zum Camp Nou in Barcelona gegangen ist und alle Arbeiten dort gestoppt und alle Arbeiter dort evakuiert hat. Die Polizei hat Limak, die Baufirma hinter den Arbeiten, angezeigt, weil die Genehmigung es erlaubt, die Arbeiten von Montag bis Freitag zwischen 8 Uhr und Mitternacht und samstags von 10 Uhr bis 20 Uhr durchzuführen. Niemals sonntags. Limak muss eine ordentliche Geldstrafe von 300 Euro zahlen.

Da der Verein davon ausgeht, dass es für ihn sehr schwierig sein wird, sein Spiel am 14. September im Camp Nou auszutragen, muss er eine Alternative finden: das Johan Cruyff Stadion, ein Nebenstadion des FC Barcelona, das nur 6.000 Sitzplätze fasst, was weniger als die von LaLiga geforderte Mindestkapazität (8.000 Sitzplätze) ist.

Bei der Wiedereröffnung werden nur noch 27.000 Sitzplätze vom Camp Nou aus zur Verfügung stehen, aber das fertiggestellte Stadion wird Platz für 105.000 Menschen bieten.