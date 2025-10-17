Lamine Yamal steigt in der Liste der bestbezahlten Fußballer auf, angeführt von Ronaldo
Cristiano Ronaldo hat doppelt so viel verdient wie Messi, und Lamine steigt mit nur 18 Jahren in die Top 10 ein.
Forbes hat die Liste der bestbezahlten Fußballer der Welt für das Jahr 2025 veröffentlicht, und zur Überraschung von niemandem steht Cristiano Ronaldo an der Spitze und verdoppelt fast den Betrag, den der zweite in der Liste, Leo Messi, verdient hat. Letzte Woche berichtete Bloomberg, dass Ronaldo mit einem Nettovermögen von 1,4 Milliarden US-Dollar der erste Fußballmilliardär geworden ist.
Laut der Forbes-Liste, die diese Woche veröffentlicht wurde, hat Ronaldo 280 Millionen US-Dollar verdient, dank seines Rekordvertrags mit Al-Nassr, der bis 2027 läuft, und seiner vielen Sponsoren und Unterstützungen. Sein langjähriger Rivale Messi, der in Miami spielt, hat "nur" die Hälfte davon verdient, nämlich 130 Millionen Dollar.
Der bestbezahlte Fußballer Europas ist Kylian Mbappé von Real Madrid, einem Verein, der auch Vinícius Jr. und Jude Bellingham auf der Liste hat. Der herausragende, vor allem angesichts seines Alters, ist Lamine Yamal, der in dem Jahr, in dem er 18 Jahre alt wurde, laut Forbes 43 Millionen Dollar verdient hat, was auf sein spektakuläres Gehalt bei Barcelona und seine Verträge mit Adidas, Konami und Powerade zurückzuführen ist.
Hier ist die Liste der zehn bestbezahlten Fußballer des Jahres 2025 laut Forbes (via Reuters).
- Cristiano Ronaldo (Al-Nassr): 280 Millionen Dollar
- Lionel Messi (Inter Miami): 130 Millionen Dollar
- Karim Benzema (Al-Ittihad): 104 Millionen Dollar
- Kylian Mbappé (Real Madrid): 95 Millionen Dollar
- Erling Haaland (Manchester City): 80 Millionen Dollar
- Vinicius Jr. (Real Madrid): 60 Millionen Dollar
- Mohamed Salah (Liverpool): 55 Millionen Dollar
- Sadio Mane (Al-Nassr): 54 Millionen Dollar
- Jude Bellingham (Real Madrid): 44 Millionen Dollar
- Lamine Yamal (Barcelona): 43 Millionen US-Dollar
Sind Sie überrascht von der Liste der bestbezahlten Fußballer der Welt? Vermissen Sie jemanden?