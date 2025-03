Lamine Yamal hätte fast für Marokko statt für Spanien gespielt

HQ

Lamine Yamal, mit nur 17 Jahren Kronjuwel des FC Barcelona und Spaniens, hätte fast stattdessen für Marokko gespielt. Yamal spielt seit 2021 für spanische Jugendmannschaften und debütierte im September 2023 im Alter von nur 16 Jahren in der A-Nationalmannschaft. Ein Jahr später wurde er UEFA-Europameister.

Sein Vater und die marokkanische Regierung setzten jedoch den spanischen Fußballverband unter Druck, den Teenager davon zu überzeugen, für die marokkanische Nationalmannschaft zu spielen. Albert Luque, ehemaliger Sportdirektor der spanischen Nationalmannschaft, erklärte es dem spanischen Radiosender Cadena Ser.

Yamal wurde in Esplugues de Llobregat im Großraum Barcelona als Sohn einer marokkanischen Familie und einer äquatorialguineischen Mutter geboren. Sein Vater sagte zu Luque, dass "sie mich in Marokko umbringen würden", wenn sein Sohn für Spanien spielen würde. "Er war derjenige, der es am schwersten findet, mich zu überzeugen, und er toleriert Dinge, die man am besten unausgesprochen lässt", sagte Luque.

Luque erinnert sich jedoch, dass er im Gespräch mit Yamal ihm sagte, dass "etwas, das mich beruhigt hat: 'Albert, ich will Europameister werden, sie üben von allen Seiten Druck auf mich aus, aber ich will für Spanien spielen'".

Die Regeln erlauben es den Spielern, zu wählen, wo sie spielen möchten, wenn sie Eltern aus verschiedenen Ländern haben. So geschah es auch mit einem anderen spanischen Spieler, Brahim Díaz von Real Madrid, der sich dafür entschied, für Marokko statt für Spanien zu spielen.

Luque wurde kurz nachdem er wegen des Falls Rubiales der Nötigung gegen Jenni Hermoso für nicht schuldig befunden worden war, vernommen, obwohl die Staatsanwaltschaft eine Wiederholung des Prozesses forderte, da der Richter nicht unparteiisch gewesen sei.