Lamine Yamal aus der spanischen Nationalmannschaft entlassen, RFEF äußert sich "Überraschung und Bestürzung" über Barça

HQ

Lamine Yamal wird in dieser Woche nicht an den letzten WM-Qualifikationsspielen für Spanien teilnehmen. Obwohl der Spieler am Freitag von Trainer Luis de la Fuente angerufen wurde, gab der spanische Fußballverband (RFEF) am Dienstagmorgen bekannt, dass sich der Spieler einer invasiven Radiofrequenz-Operation unterzogen hat, um seine Schambeschwerden zu behandeln, und sie wurden erst am Montagabend informiert, was ihn "überrascht und bestürzt" auslöste.

Der Spieler, der sich von einer kürzlichen Verletzung zu Beginn der Saison erholte, schien fit zu sein, um für Spanien zu spielen, da er immer noch fit für Barcelona ist (er erzielte am Sonntag beim 4:2-Sieg gegen Celta de Vigo ein Tor und eine Vorlage). Der RFEF wurde nicht über Jamals Intervention informiert, die ihn daran hindert, 7-10 Tage lang zu spielen, was bedeutet, dass er nach der Länderspielpause bereit sein wird, für Barcelona zu spielen.

"Der Medizinische Dienst des RFEF drückt seine Überraschung und Bestürzung darüber aus, als er am Montag, 10. November, dem Tag des Beginns des offiziellen Trainingslagers mit der Nationalmannschaft, um 13.47 Uhr erfuhr, dass sich der Spieler Lamine Yamal am selben Morgen einem invasiven Radiofrequenz-Eingriff zur Behandlung seiner Schambeschwerden unterzogen hatte.

Dieser Eingriff wurde ohne vorherige Benachrichtigung des medizinischen Personals der Nationalmannschaft durchgeführt, der erst durch einen gestern Abend um 22:40 Uhr eingegangenen Bericht von den Details erfuhr, der eine ärztliche Empfehlung für 7-10 Tage Ruhe besagte.

Angesichts dieser Situation und unter ständiger Berücksichtigung der Gesundheit, Sicherheit und des Wohlbefindens des Spielers hat der Königliche Spanische Fußballverband beschlossen, den Spieler aus diesem Trainingslager zu entlassen. Wir vertrauen darauf, dass er sich vollständig erholen wird und wünschen ihm eine schnelle und vollständige Genesung. "

Die Spannungen zwischen dem FC Barcelona und dem RFEF um die Verfügbarkeit von Lamine Yamal dauern an

Dies dürfte die Spannungen zwischen dem FC Barcelona und dem RFEF nach dem Austausch von Vorwürfen zwischen den Trainern Hansi Flick und Luis de la Fuente verschärfen: Flick beschwerte sich, dass De la Fuente die Gesundheit der Spieler nicht in den Vordergrund stellte, da sich Yamal einmal während einer Länderspielpause verletzte und einige Spiele mit Barça verpasste.

Nun scheint es, dass der Spieler oder der Verein beschlossen hat, ihn jetzt diesem Eingriff unterziehen zu lassen, was bedeutet, dass er keine Spiele für Barcelona verpassen wird, die spanische Mannschaft aufstellt und somit seine Arbeit mit dem Verein wichtiger macht als mit seiner Nationalmannschaft.

Spanien spielt am Samstag gegen Georgien und am Samstag und Dienstag gegen die Türkei, und ein Sieg im ersten Spiel könnte ausreichen, um sich die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im nächsten Sommer zu sichern. Es ist die zweite Länderspielpause in Folge ohne Yamal.