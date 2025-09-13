Hansi Flick kritisiert spanischen Cheftrainer und bestätigt, dass Lamine Yamal morgen nicht spielen wird

HQ

Hansi Flick, Trainer des FC Barcelona, hat bestätigt, dass Lamine Yamal für das Spiel am Sonntag gegen Valencia nicht zur Verfügung stehen wird. Der Teenager-Star hat keine ernsthafte Verletzung, hat aber Schmerzen im Schambereich und könnte auch Barcelonas erstes Champions-League-Spiel gegen Newcastle am kommenden Donnerstag verpassen. In der Pressekonferenz vor der Partie äußerte sich Flick sehr kritisch gegenüber Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente, obwohl er ihn nicht explizit erwähnte.

"(Lamine) wird morgen nicht zur Verfügung stehen. Es ist eine Schande, denn er hat mit Schmerzen in der Nationalmannschaft gespielt, er hatte Probleme. Er spielte 79 und 73 Minuten in jedem Spiel, und zwischen den Spielen hat er nicht trainiert", fügte er hinzu, dass dies zeige, dass sich der spanische Trainer "keine Sorgen um die Spieler macht".

"Die spanische Nationalmannschaft hat die beste Mannschaft der Welt und die besten Spieler auf jeder Position, sie sind unglaublich gut. Vielleicht sollten wir uns mehr Sorgen um die Spieler machen. Das ist eine Nachricht, die mich traurig macht", erklärte er in einer Pressekonferenz.

Er fuhr mit seinem Unmut über Luis de la Fuente fort und sagte, dass sie nicht viel geredet hätten, da sein Spanisch nicht gut sei und De La Fuentes Englisch auch nicht allzu gut. "Vielleicht ist das das Problem. Die Kommunikation könnte besser sein. Ich war auch auf dieser Seite, als Trainer, und ich weiß, wie die Dinge laufen, ich weiß, wie schwierig dieser Job sein kann. Aber die Kommunikation mit dem Verein muss gut sein, und in meinem Fall war sie immer gut."

Barcelona-Valencia, das am Sonntag, den 14. September um 21:00 Uhr MEZ und 20:00 Uhr BST ausgetragen wird, wird das erste Spiel von Barça "zu Hause" sein, obwohl es im Johan-Cruyff-Stadion ausgetragen wird, dem Trainingsgelände des Vereins mit weniger Sitzplätzen als von LaLiga gefordert, was ein Auge zudrücken wird. Es werden nur 8.000 Menschen teilnehmen.