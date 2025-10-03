Lamine Yamal wird aus der spanischen Nationalmannschaft gestrichen, nachdem Barça eine Verletzung gemeldet hat: 2-3 Wochen Pause

HQ

Der Kalte Krieg zwischen dem FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft geht weiter. Während der letzten Länderspielpause im September verletzte sich Lamine Yamal und verpasste in der Folge vier Spiele für Barça. Damals kritisierte Barcelonas Trainer Hansi Flick den spanischen Trainer Luis de la Fuente und sagte, er solle sich besser um die Spieler kümmern, da er Jamal gezwungen hatte, 90 Minuten mit Schmerzen zu spielen.

Spaniens Trainer Luis de la Fuente gab heute die Kaderliste für die kommenden Spiele Spaniens (gegen Georgien und Bulgarien am 11. und 14. Oktober) bekannt, und Lamine Yamal gehörte zu den nominierten Spielern. Dies führte zu einigen Unruhen beim FC Barcelona, der seinen Spieler schützen und das Verletzungsrisiko während eines dieser WM-Qualifikationsspiele vermeiden will (was viele Klubs als "FIFA-Virus" bezeichnen).

Stunden später gab der FC Barcelona bekannt: "Die Leistenprobleme von Lamine Yamal sind nach dem Spiel gegen PSG zurückgekehrt. Der Spieler wird das Spiel gegen Sevilla verpassen und seine Genesungszeit wird auf 2-3 Wochen geschätzt."

Infolgedessen wurde Lamine Yamal aus Spanien abgesagt, wobei der spanische Fußballverband klarstellte, dass der medizinische Bericht von Barcelona zu spät kam: "Nach einer Anfrage nach medizinischen Informationen durch den medizinischen Dienst des RFEF gestern berichtete der medizinische Dienst des FC Barcelona heute Nachmittag, nachdem der offizielle Kader veröffentlicht wurde, über Beschwerden im Schambereich".

Das bedeutet, dass Lamine Yamal am kommenden Sonntag nicht mit Barça gegen Sevilla spielen wird und auch zwei weitere Spiele mit seinem Verein in LaLiga und Champions verpassen würde. Er würde für den Clásico gegen Real Madrid am 26. Oktober zur Verfügung stehen.

Angesichts des Zeitpunkts der Ankündigung und des Vorwurfs zwischen Hansi Flick und Luis de la Fuente in den letzten Tagen (De La Fuente sagte, er erwarte von Flick als ehemaliger Nationaltrainer "mehr Empathie"), denken einige, dass Barça absichtlich bis zur Liste von De La Fuente gewartet hat, um zu sehen, ob sie Jamals Verletzung bekannt geben oder nicht. Einige denken sogar, dass sie übertreiben oder es vortäuschen. Was denkst du?