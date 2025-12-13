La Vuelta 2026 wird "eine der härtesten" der Geschichte und die schwierigste seit zehn Jahren sein

HQ

Wir sind weniger als eine Woche bis zur vollständigen Enthüllung von La Vuelta a España: Sie wird bei einer Veranstaltung am 17. Dezember in Monte Carlo bekannt gegeben. Wir wissen, dass sie von Monaco abzweigt und in Granada endet, aber der Rest der Strecke bleibt ein Rätsel. Laut Quellen von As wird La Vuelta 2026 jedoch eine der schwierigsten der Geschichte sein und sicherlich "die anspruchsvollste" der letzten zehn Jahre in Bezug auf die Bergschwierigkeit.

Das 21-etappige Rennen wird durch Monaco, Frankreich und möglicherweise Andorra führen, bevor es in Spanien ankommt und einer Strecke in den südlichen und mediterranen Regionen der Halbinsel folgt. Es wird zwischen sieben und neun Gipfelenden geben, mit mehr als 4.000 Metern Steigung. Das Ziel findet in Granada statt, statt wie üblich in Madrid, das gleichzeitig den Formel-1-Grand-Prix ausrichten wird.

Zuvor wurde berichtet, dass es auf den Kanarischen Inseln enden und einen Aufstieg zum Teide auf Teneriffa beinhaltet, aber die Pläne wurden verworfen, da die lokale Regierung gegen die Teilnahme des israelischen Teams war... das keine Verbindung mehr zu Israel hat, da es seinen Namen und die Struktur änderte und in NSN Cycling umbenannt wurde.

La Vuelta a España 2026 findet vom 22. August bis zum 13. September statt. Wird Primož Roglič seine "Besessenheit" erfüllen, einen Rekord von fünf Vueltas zu gewinnen?