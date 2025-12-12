Primož Roglič wird 2026 den rekordbrechenden fünften Vuelta-a-España-Titel jagen

HQ

Primož Roglič, der slowenische Radfahrer, der in den Jahren 2019, 2020, 2021 und 2024 vier Vuelta a España gewonnen hat, denkt trotz seines Alters (er wurde im Oktober 36) und sinkenden Leistungen bei der Tour de France nicht an seinen Rücktritt. Beim Red Bull-Launch-Event auf Mallorca (über Cycling Weekly) sagte Roglič jedoch, dass er hoffe, noch "10 weitere Jahre" zu fahren: "Solange ich diesen Hunger spüre oder es mich am Ende glücklich macht – denn ich muss glücklich sein und es genießen muss – werde ich weitermachen."

"Wenn man zehn Jahre alt ist oder so, sind Wettbewerbsgeist und Antrieb alles, was man braucht, und es steckt immer noch in mir. Man wacht auf und will alles tun, um der Beste zu sein", fügte der Red Bull Hora-Fahrer hinzu und verwies auf seinen Wunsch, einen rekordbrechenden fünften Titel auf der spanischen Tour zu gewinnen. Niemand hat fünf Vueltas gewonnen, und er liegt derzeit mit Roberto Heras als Radfahrer mit den meisten Siegen im Wettbewerb gleichauf.

Roglic hat es priorisiert, nächstes Jahr in der La Vuelta zu spielen, daher wird er die Tour de France verpassen und vermutlich seinen Traum, die Tour de France zu gewinnen, aufgeben: "Wenn ich ein Rennen zum Sieg wählen könnte, würde ich für die Tour de France unterschreiben. Es ist kein Geheimnis. Aber die Realität ist eine andere", gab er zu und überlegte seine Optionen (und die Tatsache, dass es unwahrscheinlich ist, dass Tadej Pogacar an La Vuelta teilnehmen wird). "Wenn ich Zweiter in der Gesamtwertung der Tour bin oder die Vuelta gewinne, weiß ich, was ich wähle. Ich gewinne die Vuelta. Es ist einfach."

Einige Tage zuvor sprach er im Gespräch mit Eurosport über seine "Obsession": "Bis zu einem gewissen Grad muss man besessen sein, um diesen kleinen zusätzlichen Einsatz zu zeigen, der es einem ermöglicht, der Beste zu sein. Aber ich gehe diese Herausforderung entspannt an."