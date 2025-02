Kylian Mbappé verpasst das Spiel gegen Real Madrid heute Abend, und er ist nicht der einzige bemerkenswerte Ausfall

HQ

Kylian Mbappé ist endlich der Torjäger geworden, von dem die Fans von Real Madrid im vergangenen Sommer geträumt haben. Eine Woche nach dem Hattrick gegen Manchester City wird der französische Star jedoch nicht für das heutige Spiel, das Hinspiel des Halbfinales gegen Real Sociedad im spanischen Pokal, zurückkehren.

Am Dienstag wurde Mbappé der Zahn gezogen. Eine kleine Operation, aber er hat immer noch große Schmerzen und "hat eine sehr schlechte Nacht verbracht", so Quellen des Klubs, sagte gegenüber As und wurde für das Spiel heute Abend (21:30 Uhr MEZ, 20:30 Uhr britischer Zeit, in der baskischen Stadt San Sebastián) ausgeschlossen. Das bedeutet, dass die Offensive von Madrid aus Vinícius und Rodrygo bestehen wird. Das könnte eine gute Nachricht für Endrick sein, der in früheren Phasen des spanischen Pokals seine besten Minuten hatte, darunter drei Tore.

Der Kader für heute Abend wird anders sein als sonst: Torhüter Thibaut Courtois und Mittelfeldspieler Federico Valveder - der Spieler mit den meisten Spielminuten in dieser Saison - werden beide pausieren. Vielleicht eine Chance für Arda Güler, der gestern 20 Jahre alt geworden ist und es Berichten zufolge leid ist, bei Real Madrid ins Abseits zu geraten. Derjenige, der spielen wird, ist Jude Bellingham, da er aufgrund von Sanktionen an diesem Wochenende weder in LaLiga noch nächste Woche in der Champions League spielen wird.

Gestern endete ein hochoktaniges Duell zwischen Atlético de Madrid und dem FC Barcelona mit einem 4:4 (beide Mannschaften kassierten zwei Gegentore in weniger als zehn Minuten). Wir werden sehen, ob die anderen Halbfinals genauso viel Nervenkitzel bieten.