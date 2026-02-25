Kylian Mbappé verpasst das Benfica-Spiel für Real Madrid und kehrt erst nächste Woche zurück

HQ

Kylian Mbappé fehlt in letzter Minute im Kader von Real Madrid gegen Benfica in der Champions League und wird laut AS auch das bevorstehende Ligaspiel (Getafe am Montag, den 2. Februar) wegen Beschwerden im linken Knie verpassen.

Der französische Stürmer, der sich am 7. Dezember in einem Spiel gegen Celta de Vigo das Knie verletzte, hatte seitdem kaum eine Ruhe und wurde mit Abstand Torschütze des Vereins, was zu einer gewissen Abhängigkeit von seinen Toren führte, damit Real Madrid gewinnen konnte – etwas, das er bestritt.

Mbappés Leistungen waren in den letzten Spielen schlechter als sonst, darunter eine Liga-Niederlage gegen Osasuna am vergangenen Wochenende, die Madrid dazu brachte, die Ligaführung abzulegen, nur eine Woche nach der Führung von Barcelona. Stattdessen ist es Vinícius, der an Fahrt gewonnen hat, in drei Spielen in Folge getroffen hat und zusammen mit Gonzalo García, dem eigentümlichen Spieler, der normalerweise nur spielt, wenn Mbappé ausfällt, zum Haupttreffer gegen Benfica wird.

Das heutige Spiel gegen Benfica im Bernabéu wird angespannt wegen der möglichen Wiedervereinigung von Vinícius Jr. und Gianluca Prestianni, die trotz ihrer UEFA-Sanktion gestern nach Madrid gereist sind und wie gewohnt trainiert haben...