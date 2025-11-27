Kylian Mbappé streitet mit einem Journalisten: "Ich denke, das ist eine schlechte Frage"

HQ

Kylian Mbappé erzielte gestern Abend vier Tore beim Champions-League-Sieg für Real Madrid, was das Team in die Top 5 der Champions-League-Tabelle brachte und eine balsamische Wirkung auf Mbappé hatte, der in den letzten drei Spielen - einer Niederlage gegen Liverpool und zwei Unentschieden in der LaLiga gegen Rayo Vallecano und Elche - kein Tor erzielt hatte.

Viele Journalisten sprechen heute von "Mbappé-Abhängigkeit", einer Abhängigkeit von Mbappés Zielen zu gewinnen. Als der französische Stürmer jedoch nach dem 4:3-Sieg gegen Olympiakos in der gemischten Zone darauf angesprochen wurde, war er sichtlich verärgert über die Frage.

"Ich denke, das ist eine schlechte Frage. Jeder hat seine Aufgabe im Team, und meine ist es, Tore zu schießen. Ich kann nicht sagen, dass wir ohne andere Spieler keine Matches gewinnen würden. Jedes Team hat Spieler, die etwas anderes machen, und meiner ist es, Tore zu erzielen. Das ist das, was ich für das Team tun kann. Aber ich denke nicht über Abhängigkeiten oder Ähnliches nach. Das ist Sache für Journalisten oder Außenstehende."

Als er weiter zu den letzten drei Spielen gefragt wurde, in denen Madrid nicht gewann und Mbappé kein Tor erzielte, fuhr der Spieler fort: "Man kann nicht von Abhängigkeit sprechen, man muss sagen, dass Kylian einer der Personen ist, die dafür verantwortlich sind, keine Tore zu erzielen, denn das ist mein Job. Man muss sagen, dass Kylian kein Tor erzielt hat und Kylian muss treffen."