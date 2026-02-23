UEFA trifft eine drastische Entscheidung mit Prestianni, während die Ermittlungen andauern: Benfica wird Berufung einlegen

HQ

Zwei Tage vor dem Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und Benfica im Santiago Bernabéu, dem Rückspiel der Play-offs, in dem Real Madrid einen Vorteilstreffer von letzter Woche mitbringt, hat die UEFA eine Stellungnahme zum Fall Gianluca Prestianni veröffentlicht, nachdem der Benfica-Spieler dem Benfica-Spieler angeblich rassistische Beleidigungen gegenüber dem Madrider zugeordnet wurde. und sie sperren den Benfica-Spieler vorläufig für ein Spiel. Das bedeutet, dass er nicht ins Bernabéu gehen darf.

Es ist jedoch nicht die Resolution, sondern eine vorläufige Sperre, die wahrscheinlich eine Konfrontation zwischen Prestianni und Vinícius Jr. oder anderen Spielern am Mittwoch vermeiden soll:

"Das UEFA-Kontroll-, Ethik- und Disziplinargremium hat heute beschlossen, Herrn Gianluca Prestianni vorübergehend für das nächste (1) UEFA-Vereinswettbewerbsspiel zu suspendieren, für das er sonst aufgrund des prima facie Verstoßes gegen Artikel 14 der UEFA-Disziplinarvorschriften (DR) im Zusammenhang mit diskriminierendem Verhalten berechtigt wäre."

Auf den ersten Blick bedeutet " auf den ersten Blick" wörtlich übersetzt, was bedeutet, dass die UEFA Vinícius den Vorteil des Zweifels gewährt: Auch wenn nicht bewiesen ist, dass Prestianni Vinícius beleidigt hat, sind sie der Ansicht, dass es genügend Anzeichen gibt, um zu glauben, dass die Aggression tatsächlich stattgefunden hat, und er riskiert eine viel größere Sanktion (zehn Spiele wegen Verstoßes gegen UEFA-Artikel 14 bezüglich diskriminierendes Verhaltens).

"Dies beeinträchtigt keine Entscheidung, die die UEFA-Disziplinarbehörden nach Abschluss der laufenden Untersuchung und deren entsprechender Vorlage an die UEFA-Disziplinargremien treffen können", fügt die UEFA hinzu.

Benfica wird in Berufung einlegen, aber Prestianni wird nicht zum Spiel gegen Madrid gehen

Die Entscheidung, die das Risiko einer Auseinandersetzung beim Match am Mittwoch erheblich verringern wird, wird von Benfica angefochten. "Der Verein bedauert, den Spieler während der laufenden Ermittlungen verloren zu haben, und wird gegen diese Entscheidung der UEFA Berufung einlegen, obwohl die benötigte Zeit wahrscheinlich keinen praktischen Einfluss auf das Rückspiel der Champions League haben wird", sagte der portugiesische Klub unmittelbar nach der UEFA-Ankündigung.

Die Erklärung wiederholte, was sie letzte Woche gesagt hatten, einschließlich der Verwendung des Namens des verstorbenen Eusébio, um zu verteidigen, dass der Club nicht rassistisch sei: "Benfica bekräftigt auch sein unerschütterliches Engagement im Kampf gegen alle Formen von Rassismus und Diskriminierung, Werte, die Teil seiner historischen Identität sind und sich in seinem täglichen Handeln widerspiegeln, seiner globalen Gemeinschaft, der Arbeit der Benfica Foundation und bedeutenden Persönlichkeiten der Clubgeschichte, wie Eusébio".