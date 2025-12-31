Kylian Mbappé verletzt: Wie viele Spiele könnte er im Januar 2026 für Real Madrid verpassen?

HQ

Das Jahr 2025 endet mit schlechten Nachrichten für Real Madrid, denn der beste Torschütze des Teams, Kylian Mbappé, wurde am 31. Dezember mit einer Verstauchung im linken Knie diagnostiziert. Sein Fortschritt wird überwacht, so der Verein, ohne weitere Angaben zur geschätzten Erholungszeit zu geben.

Einen Tag zuvor trainierte Mbappé wie gewohnt in einer offenen Sitzung, bei der die Fans ihre Spieler trainieren sahen. Nach Silvester ist der Kalender sehr eng. Real Madrid spielt am Sonntag, den 4. Januar, gegen Betis und anschließend im Supercup-Halbfinale in Saudi-Arabien gegen Atlético de Madrid. Wenn sie gewinnen, könnten sie am Sonntag, den 11. Januar, auf Barcelona treffen, bevor sie am folgenden Mittwoch oder Donnerstag ein Achtelfinalspiel der Copa del Rey bestreiten.

Der Monat geht weiter mit Ligaspielen an den Wochenenden (Levante am 17. Januar und Villarreal am 25. Januar), die mit Champions-League-Spielen verwoben sind: Monaco am 20. Januar und Benfica am 28. Januar. Ein Match alle drei oder vier Tage den ganzen Monat über.

Wie lange wird Kylian Mbappé bei Real Madrid verletzt sein?

Wie viele Spiele wird Mbappé aufgrund dieser Verletzung verpassen? Es ist noch zu früh, wie sich seine Verletzung entwickeln wird, aber Mbappé wird das Spiel gegen Betis am 4. Januar sicher verpassen... und könnte den spanischen Supercup verpassen. Laut AS ist Mbappé seit dem 7. Dezember letzten Jahres verletzt, und wenn er sich nicht ausruht, könnte sich daraus eine deutlich ernstere Verletzung entwickeln.

Andere Quellen sagen jedoch, dass er für eine vollständige Genesung drei Wochen bräuchte, was bedeutet, dass er im schlimmsten Fall zwischen fünf und sechs Spielen im Januar verpassen könnte.

Es könnte von seiner Genesung abhängen... und wie viel er bereit ist zu riskieren, wenn er diesen Monat gegen Atleti und vielleicht Barça spielen will.

Mbappé beendete das Kalenderjahr mit 59 Toren für Real Madrid und stellte damit einen Rekord ein, den Cristiano Ronaldo 2013 in seinem ersten vollen Jahr beim Verein aufgestellt hatte. Trotz der schlechten Ergebnisse als Team hat Mbappé geglänzt und wird auch 2026 weiterhin glänzen, allerdings später als erwartet.