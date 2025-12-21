Kylian Mbappé zollt Cristiano Ronaldo Tribut, indem er den Torrekord für Real Madrid einstellt

HQ

Real Madrid beendete das Jahr mit einem 2:0-Sieg über Sevilla im Bernabéu, der die Bedenken der Mannschaft nicht sofort ausräumte, wenn man bedenkt, wie nah Sevilla am Ausgleich war, selbst als Teixeira in der 68. Minute mit einem Spiel weniger spielte. Jude Bellingham wurde dank seines Tores in der ersten Halbzeit zum Spieler des Spiels gewählt, und Kylian Mbappé erzielte das zweite Tor in einem Elfmeter in den letzten fünf Minuten, provoziert durch einen deutlich verbesserten Rodrygo.

Mit seinem Tor stellte Kylian Mbappé mit Cristiano Ronaldo gleich, dem besten Torschützen eines Kalenderjahres für Real Madrid. Ronaldo erzielte 2013 59 Tore, und Mbappé 2025 die gleiche Anzahl. Mbappé suchte verzweifelt nach seinem 60. Tor, das Ronaldo übertroffen hätte, konnte es aber nicht treffen.

Mbappé genoss jedoch den Moment und ahmte Ronaldos Jubel nach dem Elfmeter nach. "Es ist für ihn. Normalerweise habe ich meine eigenen, aber ich wollte sie mit ihm teilen", bestätigte er die Feier. "Er war mein Idol als Kind, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihm; er ist jetzt ein Freund."

Kylian Mbappé sagt, Cristiano Ronaldo habe ihm geholfen, sich an Real Madrid anzupassen

"Die Bilanz ist unglaublich. Es ist mein erstes Jahr, in dem ich etwas wie Cristiano mache, mein Idol, der beste Spieler in der Geschichte von Real Madrid und ein Bezugspunkt im Weltfußball. Es ist mir eine Ehre", sagte Mbappé. "Ich wollte ihm ein Nicken geben, weil er immer sehr liebevoll zu mir war. Er hat immer sehr positiv von Madrid gesprochen und davon, wie man sich anpassen kann. Ich freue mich sehr, Tore für Real Madrid zu schießen und das Spiel zu gewinnen."

Mbappé benötigte 58 Spiele, um 59 Spiele zu erzielen. Bisher hat Mbappé in der Saison 2025/26 bereits 29 Tore erzielt: 18 in der LaLiga, neun in der Champions League und zwei in der Copa del Rey.