13. November: Frankreich gedenkt des 10. Jahrestages der Anschläge von Paris 2015
Bei den koordinierten Angriffen der Kämpfer des Islamischen Staats in der französischen Hauptstadt wurden 130 Menschen getötet und mehr als 400 verletzt.
Donnerstag. 13. November 2025. An diesem Tag gedenkt Frankreich des 10. Jahrestages der Terroranschläge vom 13. November 2015 in Paris und ehrt die Opfer der tödlichsten Anschläge in der modernen Geschichte des Landes.
Die koordinierten Angriffe, die von Mitgliedern des Islamischen Staates verübt wurden, richteten sich gegen mehrere Orte in der französischen Hauptstadt, darunter die Konzerthalle Bataclan, Cafés und das Stade de France. Insgesamt wurden 130 Menschen getötet und über 400 verletzt.
Frankreich erinnert sich an seine dunkelste Nacht der jüngeren Geschichte
In ganz Paris finden Gedenkzeremonien statt, zu denen Überlebende, Angehörige der Opfer und Regierungsvertreter erwartet werden. Die Anschläge haben das kollektive Gedächtnis Frankreichs tief geprägt und seine Herangehensweise an die nationale Sicherheit und die Terrorismusbekämpfung verändert.