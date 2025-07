Kylian Mbappé oder Gonzalo García, die gegen Paris Saint-Germain in der Startelf stehen werden?

HQ

Real Madrid und Paris Saint-Germain haben das Halbfinale der Klub-Weltmeisterschaft erreicht und treffen am Mittwochabend um 20:00 Uhr MESZ (21:00 Uhr MESZ) aufeinander. In der Tat werden die beiden jüngsten Sieger des Wettbewerbs gegeneinander antreten, und beide kommen in hervorragender Form, aber nur einer wird das Finale am Sonntag, den 13. Juli, erreichen.

Real Madrid hat bis auf eines alle Spiele in diesem Wettbewerb gewonnen, und in allen war Gonzalo García ein grundlegender Bestandteil der Mannschaft. Dieser junge Spieler, 21 Jahre alt, ein Produkt des Jugendsystems, das offiziell bei Real Madrid Castilla, der B-Mannschaft, spielt, sprang ein, nachdem Kylian Mbappé die ersten drei Spiele wegen einer Grastroenteritis verpasst hatte... und hat in jedem Spiel ein Tor erzielt, bis auf eines, bei dem er eine Vorlage gab.

In den letzten beiden Spielen wurde Mbappé eingewechselt, aber Gonzalo war der Stürmer in der Startelf. Jetzt, da Mbappé zu 100 Prozent geheilt ist, stellt sich für Xabi Alonso eine große Frage: Wer wird in der Startelf stehen, Mbappé oder Gonzalo?

Laut dem Jouralisten Edu Aguirre von der spanischen TV-Show El Chiringuito (via FootMercato) wird Mbappé morgen in der Startelf stehen. Auf diese Weise wird Mbappé auf seinen ehemaligen Verein Paris Saint-Germain treffen, den er in einen Rechtsstreit um ausstehende Gehälter verwickelt hat...