Kylian Mbappé und seine Anwälte eskalieren den Rechtskrieg gegen Paris Saint-Germain wegen ausstehender Gehälter

Kylian Mbappé und sein Anwaltsteam haben ihren Krieg gegen Paris Saint-Germain eskaliert. Der französische Spieler hat schon zuvor 55 Millionen Euro (48 Pfund) an ausstehenden Gehältern und Boni gefordert

Im vergangenen Sommer verließ er den katarischen Klub und wechselte zu Real Madrid. Seine Anwälte gaben am Donnerstag eine Pressekonferenz in Paris und verkündeten einen vorzeitigen Sieg: Sie haben es geschafft, 55 Millionen Euro auf dem Konto von PSG einzufrieren.

Als nächstes werden sie versuchen, den französischen Fußballverband dazu zu bringen, die UEFA zu bitten, das Verfahren gegen den Verein zu überarbeiten, in der Hoffnung, einen Artikel zu aktivieren, der besagt, dass ein Verein nicht an Wettbewerben wie der Champions League teilnehmen darf, wenn er nicht alle seine Gehaltsverpflichtungen mit seinen Mitarbeitern geregelt hat.

Die Anwälte von Mbappé versuchen, den Verein nicht nur im Arbeitsrecht, sondern auch im Zivil- und Strafrecht zu konfrontieren, da sie der Meinung sind, dass dieser Prozess dem Ruf des Spielers geschadet hat und er Verleumdungen erhalten hat.

Wann begann der aktuelle Konflikt zwischen Kylian Mbappé und PSG?

Die Ursache des Konflikts geht offenbar auf eine mündliche Vereinbarung zwischen Mbappé und Vereinspräsident Nasser Al-Khelaifi zurück, die im Januar 2024 getroffen wurde, nachdem der Verein den Spieler zunächst geächtet und ihn als Taktik auf die Bank gesetzt hatte, um ihn dazu zu bringen, einen neuen Vertrag zu unterschreiben, anstatt am Ende der Saison als Free Agent zu gehen - was am Ende geschah -.

Es kam zu einer Absprache zwischen Spieler und Präsident und Mbappé kehrte zurück, aber es gibt keine schriftlichen Beweise dafür. Der Klub hat jedoch geantwortet, dass Mbappé "eine weitere fantastische Geschichte aus einem Paralleluniversum" erzählt habe, und akzeptiert, dass diese Frage nur vor der Arbeitskammer, dem einzigen zuständigen Gericht, gelöst wird, und erklärt, dass er bereit sei, "alle Fakten, Beweise und Zeugenaussagen vorzulegen, die das Vorhandensein einer Vereinbarung belegen".