Datum und Uhrzeit der Halbfinalspiele der FIFA Klub-Weltmeisterschaft: Real Madrid - PSG, Chelsea - Fluminense

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft geht in die letzte Woche, und es sind nur noch drei Spiele zu spielen: das Halbfinale und das große Finale. Wir haben mit 32 Teams aus allen sechs Kontinenten (Nord- und Mittelamerika, Südamerika, Europa, Afrika, Asien und Ozeanien) begonnen, und jetzt sind nur noch vier übrig, wobei Fluminense, der Libertadores-Champion von 2023, der einzige Nicht-Europäer unter den letzten Vier ist.

Der Klub aus Rio de Janeiro, vielleicht eine seltsame Wahl, wenn man bedenkt, dass er nicht gerade zur brasilianischen Elite gehört (er hat die Brasileirão, den höchsten Ligawettbewerb des Landes, nur viermal gewonnen, das letzte Mal 2012), schaffte es, den Champions-League-Vizemeister Inter Mailand im Achtelfinale und Manchester Citys Henker Al Hilal im Viertelfinale zu besiegen. Als nächstes treffen sie auf Chelsea, den Sieger der Champions League 2021 und zuletzt Sieger der UEFA Conference League.

Im anderen Halbfinale treffen die beiden jüngsten Champions-League-Sieger, Paris Saint-Germain gegen Real Madrid, aufeinander, ein wichtiges Spiel ohne klaren Favoriten: Trotz des jüngsten Triples von PSG, darunter ein 5:0-Sieg gegen Inter im Champions-League-Finale, erreicht Real Madrid das Halbfinale der Klub-Weltmeisterschaft in einem besseren Zustand als vor einem Monat, mit einer Mannschaft, die mit der Vision von Xabi Alonso und der Hilfe von Neuzugängen wie Dean Huijsen (der das Spiel verpassen wird aufgrund von Sanktionen), Trent Alexander-Arnold und, wenn auch nicht ganz neu, Gonzalo García, ein einheimischer Stürmer, der in diesem Wettbewerb in jedem Spiel ein Tor erzielt oder eine Vorlage gegeben hat.

Halbfinale und Finale der Klub-WM: