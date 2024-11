Brasilien spielt in der Qualifikation zur WM 2026 mit zwei enttäuschenden Unentschieden weiter mit dem Feuer

HQ

Die brasilianische Nationalmannschaft, historisch gesehen eine der stärksten Fussballmannschaften der Welt, enttäuscht in der Qualifikationsphase für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ immer wieder. Das gestrige Spiel gegen Uruguay endete mit einem enttäuschenden 1:1-Unentschieden, durch Tore von Gerson für Brasilien und Federico Valverde für Urugay.

Vinícius Júnior hat in Brasilien einen Starstatus, aber bisher sind die Ergebnisse nicht gut. Und es war sein Partner von Real Madrid, Fede Valverde, der Brasilien mit einem seiner üblichen Tore außerhalb des Strafraums in Führung brachte.

Raphinha, der in diesem Jahr mit Barcelona eine herausragende Leistung zeigte, führte die Offensive der Canarinha mit wenig Glück an und konnte die von Marcelo Bielsa orchestrierte starre Verteidigung nicht durchbrechen. Brasilien schließt die Länderspielpause in dieser Woche mit zwei 1:1-Unentschieden ab, das andere gegen Kolumbien.

Im Gegensatz zu UEFA und CONCACAF, die die WM-Qualifikation auf das nächste Jahr verschieben und sich auf die noch jungen Nations Leagues konzentrieren, verlängert die CONMEBOL den Qualifikationsplan um 18 Spieltage über drei Jahre.

Der Qualifikationsprozess begann im September letzten Jahres und wird erst im September 2025 abgeschlossen sein. In dieser Woche fanden die Spieltage 11 und 12 statt, wobei die bekanntesten Ergebnisse das 4:0 von Ecuador gegen Bolivien und die Niederlage Argentiniens gegen Paraguay waren.

Bisher liegt Brasilien mit 18 Punkten (von zehn teilnehmenden Nationen) auf dem fünften Tabellenplatz. Die ersten sechs sind direkt qualifiziert, so dass es immer noch äußerst unwahrscheinlich ist, dass Brasilien sich in diesem Jahr nicht qualifiziert (zuvor hatten nur die ersten vier Nationen eine direkte Qualifikation), aber das Bild, das die Mannschaft von Dorival Júnior in letzter Zeit abgibt, ist alarmierend.