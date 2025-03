Neymar Jr. kehrt zum ersten Mal seit 2023 in den brasilianischen Nationalkader zurück

HQ

Die CONMEBOL-WM-Qualifikation kehrt Ende dieses Monats nach langer Zeit zurück (das letzte Mal, dass sich die Nationalmannschaften versammelten, war im November). Und Brasilien befindet sich in einer fragilen Lage, hat nur fünf der 12 bisherigen Spiele gewonnen und liegt hinter Argentinien, Uruguay, Ecuador und Kolumbien auf dem fünften Tabellenplatz.

Die gute Nachricht ist, dass Neymar Jr. für die kommenden Spiele im März zurückkehren wird, nachdem er fast eineinhalb Jahre von der Canarinha abwesend war. Aber Neymars kürzliche Rückkehr auf den Fußballplatz, nachdem er im letzten Jahr aufgrund seiner Verletzung kaum etwas gespielt hatte, und mit einem guten Formzustand (3 Tore und 3 Vorlagen in 7 Einsätzen seit seiner Rückkehr zu Santos, darunter ein erstes olympisches Tor seiner Karriere), brachte ihm das Vertrauen von Trainer Dorival Júnior ein, und sein Name taucht in der am Donnerstag veröffentlichten Telefonkonferenz auf.

Brasilien bestreitet unter anderem am 20. März zu Hause gegen Kolumbien und am 25. März zu Gast gegen Argentinien.

Neymar Jr. spielte zuletzt im Oktober 2023 für Brasilien, als er sich in einem Spiel gegen Uruguay (einem der ersten Spieltage für die laufende Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026) verletzte. Er ist mit 128 Spielen (hinter Cafú 142) der zweite Spieler mit den meisten Länderspielen für Brasilien und mit 79 Toren der beste Torschütze der Mannschaft.

Neymar wird sich seinen Landsleuten anschließen, darunter Alisson Becker (der kürzlich als Liverpools Meister in der Champions League gefeiert wurde) und die Stürmer Vini Jr., Rodrygo und Raphinha von Madrid und Barcelona. Endrick von Real Madrid wurde nicht berücksichtigt, ebenso wie Antony, der "Meme"-Spieler von Manchester United, der in letzter Zeit als Leihspieler bei Betis viel besser abschneidet als sonst.