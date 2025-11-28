HQ

Real Madrid überwacht seit langem Ibrahima Konaté, den 26-jährigen französischen Innenverteidiger, der seit 2021 für Liverpool spielt. Sein Vertrag mit dem englischen Team endet 2026, und der Verein war Berichten zufolge nicht an einer Verlängerung interessiert – eine perfekte Situation für Real Madrid, die ihn nächsten Sommer kostenlos verpflichten könnten, ähnlich wie im Vorjahr mit Trent Alexander-Arnold.

Die Situation hat sich jedoch geändert: Laut The Athletic hat Real Madrid Liverpool mitgeteilt, dass sie für 2026 nicht mit Konaté fortfahren werden. Der Deal ist geplatzt. Es wurde kein Grund genannt, aber diese Information kommt wenige Tage, nachdem Konaté für die 1:4-Niederlage gegen PSV Eindhoven in Anfield verantwortlich gemacht wurde, wobei eine Reihe von Fehlern Arne Slot ihn in der Pause ersetzte. Er war außerdem für zwei der drei Gegentore gegen Nottingham Forest am Vorwochenende verantwortlich...

In der schockierend schlechten Serie von Liverpool in der Premier League – offenbar die schlechteste seit 1953 – hat Liverpool 18 Tore erzielt und 20 Gegentore kassiert, wobei Konaté als Innenverteidiger für viele davon verantwortlich ist. Seltsamerweise war eine der besten Leistungen von Konaté in dieser Saison gegen Real Madrid in der Champions League, was die Kritik an Konaté zumindest vorübergehend milderte. Und Real Madrid interessiert sich nicht mehr für ihn, was Kylian Mbappé sicher traurig machen wird, da sie Teamkollegen und Freunde aus der französischen Nationalmannschaft sind...