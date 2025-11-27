Arne Slot ist trotz Liverpools schlechtester Serie seit 70 Jahren "nicht bedroht"

HQ

Arne Slot sprach in einer Pressekonferenz einen Tag nach der 1:4-Niederlage in Anfield gegen PSV Eindhoven in der Champions League. Quellen sagen gegenüber BBC Sport, dass Slots Position nicht unter "unmittelbarer" Bedrohung steht und dass die Gespräche mit dem Verein seit seinem Beitritt zum Team vor anderthalb Jahren gleich blieben.

"Wir kämpfen weiter. Wir versuchen, uns zu verbessern, aber die Gespräche sind die gleichen wie in den letzten anderthalb Jahren", sagte Slot auf der regulären Pressekonferenz vor dem Premier-League-Spiel am Sonntag gegen West Ham. Er sagte, er habe immer Druck gehabt, letztes Jahr stand er unter Druck, die Liga zu gewinnen, "aber jetzt ist es eine andere Art von Druck, weil wir so viele Spiele verloren haben."

Schlechteste Ergebnisse für Liverpool seit 70 Jahren

Laut Statistik ist dies die schlechteste Serie für Liverpool seit über 70 Jahren. Wir müssen zurück ins Jahr 1953 gehen, um eine ähnliche Serie von neun Niederlagen und drei Siegen in einem Zeitraum von zwölf Spielen zu finden. Was noch schlimmer ist: Liverpool hat drei Spiele in Folge verloren (Nottingham Forest 0:3, Manchester City 0:3 und PSV 1:4), was seit Dezember 1953 nicht mehr passiert war.

Liverpool ist mit sechs Siegen und sechs Niederlagen von Platz 12 in der Premier League gefallen und trifft am Sonntag auf West Ham sowie am Mittwoch, den 3. Dezember, in der Premier League auf Sunderland.