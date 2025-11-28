Kann Lando Norris Formel-1-Meister in Katar werden? Was können Piastri und Verstappen tun, um weiter zu kämpfen?

HQ

Die Formel-1-Saison 2025 endet nächste Woche, und derzeit können drei Fahrer mathematisch gewinnen: Lando Norris, Oscar Piastri (McLaren) und Max Verstappen (Red Bull). Manche erwarten, dass Verstappen wirklich ein großes Comeback hinlegen kann (er lag vor acht Rennen noch 104 Punkte hinter dem damaligen Führenden Piastri), da er "weniger Druck" hat, aber für Lando Norris sieht es deutlich besser aus, der 24 Punkte vor den anderen beiden Anwärtern liegt.

Und an diesem Wochenende, mit zwei Rennen (Sprint am Samstag und Grand Prix am Sonntag in Katar), hat Norris die Chance, den Titel zu sichern. Dafür muss er den Großen Preis von Katar mindestens zwei Punkte mehr als Piastri oder Verstappen beenden. Und das kann er tun, wenn er das Sonntagsrennen gewinnt, was ihn mathematisch zum Champion machen würde.

Es gibt jedoch weitere Möglichkeiten, darunter drei Podestplätze im Sprintrennen und am Sonntag, unabhängig davon, was Piastri und Verstappen machen. Für sie müssen sie perfekt abschneiden, aber auch hoffen, dass Norris in einem der drei verbleibenden Rennen (zwei Grand Prix und der morgige Sprint) keine Punkte erzielt, was selten ist... Aber das ist schon einmal passiert.

