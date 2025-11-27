Sebastian Vettel vermittelt den Vorteil von Max Verstappen gegenüber Norris und Piastri

HQ

Lando Norris, Oscar Piastri, Max Verstappen, wer wird die Formel-1-Meisterschaft 2025 gewinnen? Die Logik besagt, dass Norris mit 390 Punkten, 24 mehr als Piastri und Verstappen (geteilt mit 366), der Favorit auf den Titel ist. Sebastian Vettel ist jedoch der Meinung, dass Verstappen einen großen Vorteil hat: den Mangel an Druck.

Vettel, der ehemalige Formel-1-Fahrer, der zwischen 2010 und 2013 vier aufeinanderfolgende Formel-1-Weltmeisterschaftstitel gewann, gab ein Interview mit dem Podcast Beyond the Grid (über Sky) zu und sagte, dass Verstappen in einer besseren Position sei, erstens, weil er bereits vier Meisterschaften gewonnen hat, also "er muss sich nicht selbst beweisen, dass er eine Meisterschaft gewinnen kann."

"Außerdem, in der Position, in der er gerade ist, ist es so: 'Okay, wir müssen einfach alles perfekt machen, und wenn es klappt, klappt es, wenn nicht, dann nicht'", und fügte hinzu, dass er es "beängstigend" findet, wie sehr er sich verbessert.

"Ich glaube, das Beängstigende ist, dass es ihm besser geht. Wir wissen, dass es ihm gut geht, aber er verbessert sich trotzdem. Er ist immer noch hungrig, er ist immer noch bereit zu lernen", und sagte, dass er zwar viel Talent hat, es aber eine Kombination daraus und harter Arbeit ist.

Wer wird den Großen Preis von Katar gewinnen?

Der Grund, warum Vettel denkt, dass Norris nicht so viel Druck ausübt, ist, dass er vor acht Rennen noch 104 Punkte hinter Oscar Piastri zurücklag, und jetzt hat er ihn eingeholt...

Die Formel-1-Saison endet nächste Woche in Abu Dhabi, aber dieses Wochenende könnte entscheidend sein: So kann man den Großen Preis von Katar an diesem Wochenende verfolgen.