Formel 1: Wie kann man den Großen Preis von Katar an diesem Wochenende sehen und wie spät ist es?

Die Formel 1 endet bald, und die Situation zwischen Lando Norris, Oscar Piastri und Max Verstappen ist extrem intensiv geworden, alle mit dem Titel nach der McLaren-Disqualifikation in Las Vegas, obwohl Norris immer noch die Oberhand hat. Bei den letzten beiden Grand Prix in Katar und Abu Dhabi, die an diesem Wochenende in Doha beginnen, gibt es 58 Punkte zu gewinnen.

Der Lusail International Circuit wird ebenfalls das letzte Sprintrennen der Saison austragen, sodass die Fans nichts verpassen wollen, was an diesem Wochenende passiert, was für die Titelambitionen aller drei Fahrer entscheidend sein könnte.

TMES und wie man den Großen Preis von Katar anschaut

Freitag, 28. November:



Freie Übungseinheit 1: 14:30 MET, 13:30 GMT



Sprint-Qualifikation: 18:30 MEZ, 17:30 GMT



Samstag, 29. November:



Sprintrennen (19 Runden): 15:00 MEZ, 14:00 GMT



Qualifikationssitzung: 19:00 MEZ, 18:00 GMT



Sonntag, 30. November:



Grand Prix 17:00 MEZ, 16:00 GMT



Wie man den Großen Preis von Katar in der Formel 1 live verfolgt.

Hier ist eine Liste der Kommentatoren des Großen Preises von Katar und auch des Großen Preises von Abu Dhabi am folgenden Wochenende:



Belgien: RTBF/Play Sports



Dänemark: TV3/Viaplay



Frankreich: Canal+



Deutschland: Sky Deutschland/RTL



Italien: Sky Italia



Norwegen: Viaplay/ V Sport 1



Portugal: DAZN



Spanien: DAZN



Vereinigtes Königreich und Irland: Sky Sports/Channel 4



Wirst du an diesem Wochenende den Großen Preis von Katar sehen?