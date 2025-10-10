Kanadischer Radfahrer, der aus persönlichen Gründen bei Israel-Premier Tech ausgestiegen ist, sieht sich mit einer Schadensersatzklage in Höhe von 30 Millionen Euro konfrontiert

HQ

Im vergangenen August kündigte der kanadische Radrennfahrer Derek Gee seinen Rücktritt von Israel-Premier Tech an, nachdem er bis dahin überraschend bei der Vuelta nicht dabei war. Er nannte "legitime Gründe" und dankte seinen Teamkollegen und dem Stab, ging aber nicht näher auf "bestimmte Probleme ein, die seine Fortsetzung unhaltbar machten".

Zwei Monate später, nach der Ankündigung, dass Israel-Premier Tech umbenannt und die israelische Identität fallen gelassen wird, hat sich Gee in einem Instagram-Post über die Geschehnisse geäußert. Er verteidigte sich, dass "er seinen Vertrag aus wichtigem Grund gekündigt hat, da es das Recht eines jeden Menschen ist, wenn er unter den gegebenen Umständen nicht in der Lage ist, seine Arbeit fortzusetzen", und traf die Entscheidung "vom Standpunkt der Sicherheit und des persönlichen Glaubens aus, der schwer auf meinem Gewissen lastete".

Es war jedoch keine leichte Entscheidung für ihn, da er Gefahr läuft, kein Team oder Schutz zu haben, wenn er sich ohne Vertrag verletzt, "Risiko, das ich bereit war und immer noch bin einzugehen". Schlimmer noch, er sieht sich nun mit einer Schadensersatzklage in Höhe von rund 30 Millionen Euro konfrontiert, "weil er nichts anderes getan hat, als meine Grundrechte als Berufstätiger und Mensch auszuüben".

"Das sind nicht die Zahlen oder die Art von Situation, die ein Athlet erwartet, wenn er davon träumt, Radprofi zu werden, und ich glaube, das widerspricht genau den Werten, die der Sport hochhalten will."

"Was mich am meisten bewegt, ist, dass Geld in die Schlagzeilen gerät, wenn es um menschliche Themen geht; Geld war nicht das Thema, das zu meiner Kündigung geführt hat", sagte der 28-Jährige und fügte hinzu, dass "es mich in der Überzeugung bestärkt, dass es die richtige Entscheidung war, das Team zu verlassen, unabhängig von der jüngsten Ankündigung von Markenänderungen und kosmetischen strukturellen Veränderungen".