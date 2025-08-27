Der kanadische Radrennfahrer Derek Gee verlässt Israel - Premier Tech Team aus "legitimen Gründen"

HQ

Derek Gee, ein 28-jähriger kanadischer Radrennfahrer, hat bekannt gegeben, dass er sein UCI Pro Team, Israel-Premier Tech, verlassen hat. Gee, der den Spitznamen "The Birdwatcher" trägt, gab eine Erklärung ab, in der er erklärte, dass sein Vertrag mit dem israelischen Team aufgelöst wurde. "Das war keine leichte Entscheidung, aber eine, die ich nach reiflicher Überlegung und aus legitimen Gründen getroffen habe. Bestimmte Probleme machten meinen Verbleib im Team einfach unerträglich."

Derzeit hat Gee bei keinem anderen Team unterschrieben und bedankte sich bei seinen ehemaligen Teamkollegen und Fahrern: "Ich hatte das Privileg, in meiner Zeit bei der Organisation mit ihm zusammenzuarbeiten". In früheren Berichten hieß es, dass Gee das Interesse von Ineos Grenadiers geweckt habe.

Drei Tage vor der Bestätigung seines Ausstiegs gab Israel - Premier Tech eine Erklärung ab, in der es hieß, dass man hoffe, die Probleme mit dem Kanadier lösen zu können, und verwies darauf, dass der Vertrag bis 2028 gültig sei. Es ist ein schwerer Schlag für das Team, denn Gee, der 2022 Profi wurde, ist einer der vielversprechendsten Fahrer. Das Team stellte Gee jedoch nicht in die Aufstellung für La Vuelta 2025, trotz seiner guten Leistung bei Giro d'Italia, wo er Vierter in der Gesamtwertung wurde.