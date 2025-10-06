Israel-Premier Tech wird umbenannt und Sylvan Adams wird das Team verlassen

HQ

Israel-Premier Tech, das umstrittene Radsportteam, das im UCI ProTeam (der zweiten Division des Radsports nach der UCI World Tour) antritt, wird umbenannt, und sein Miteigentümer Sylvan Adams wird sich von seinem "täglichen Engagement" zurückziehen und nicht mehr im Namen des Teams sprechen, sondern sich auf seine Rolle als Präsident des Jüdischen Weltkongresses konzentrieren. Israel, teilte das Team am Montagnachmittag mit.

In der Erklärung des Teams heißt es, dass die Eigentümer und das Management des Teams "die Notwendigkeit eines Wandels erkannt haben" und die Entscheidung getroffen wurde, "sich von seiner derzeitigen israelischen Identität zu entfernen". Sie verteidigen, dass die Vision des Teams schon immer darin bestand, junge Talente aus nicht-traditionellen Radsportländern wie Israel zu fördern, und dass es immer ein Sportprojekt war. "Im Sport erfordert Fortschritt oft Opfer, und dieser Schritt ist unerlässlich, um die Zukunft der Mannschaft zu sichern."

Das Team wurde 2015 unter dem Namen Cycling Academy Team gegründet, 2017 wurde der Name Israel hinzugefügt, später wurde es 2020 in Israel Start-Up Nation und 2022 in seinen aktuellen (bald früheren) Namen geändert. Von den 30 Fahrern für 2025 kamen nur drei aus Israel.

Demonstranten gegen Israel-Premier boykottieren Vuelta a España 2025

Dies geschah nach Protesten von Radsportfans, die der Meinung waren, dass das Team von Israel benutzt wird, um ihr Image inmitten des anhaltenden Völkermords in Gaza zu "sportwaschen". Israel-Premier Tech ist, wie die meisten Radsportteams, privat und nicht direkt mit der israelischen Regierung verbunden, sondern wurde von Adams finanziert, einem Geschäftsmann mit engen Beziehungen zum israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und selbsternannten "Botschafter Israels", der den Radsport nutzt, um das Bewusstsein für Israel auf der ganzen Welt zu stärken, einschließlich des Giro d'Italia 2018, der in Jerusalem startet.

Die Proteste erreichten ihren Höhepunkt während der Vuelta a España im vergangenen September, einem Wettbewerb der UCI World Tour, an dem Israel-Premier Tech teilnehmen durfte, da sie eines der besten Teams von ProTeam waren. Mehrere Etappen, darunter die letzte in Madrid, mussten abgesagt werden, weil Demonstranten auf die Straße gingen und das Ende des Krieges in Palästina forderten.

In der vergangenen Woche war das Team wegen Sicherheitsproblemen vom Giro dell'Emilia ausgeladen worden. Die Sponsoren des Teams, Premier Tech und Factor, hatten Berichten zufolge darauf gedrängt, dass der Name Israel fallen gelassen wird.

Der zukünftige Name des Teams wird in Kürze bekannt gegeben, da das Team voraussichtlich 2026 wieder in die World Tour aufsteigen wird. Was halten Sie von dieser Änderung?