Jutta Leerdam, 27-jährige Eisschnellläuferin, hat am Montagnachmittag die Goldmedaille über 1000 m gewonnen und dabei einen neuen olympischen Rekord gebrochen, während sein Verlobter Jake Paul bei den Olympischen Winterspielen in Mailand-Cortina zuschaute.

Die niederländische Berühmtheit (mit über 5 Millionen Followern auf Instagram) war eine der wichtigsten Medaillenhoffnungen der Niederlande und enttäuschte im 1000-m-Eisschnelllauf nicht, als sie in 1:12,31 ins Ziel kam und damit den Olympiarekord übertraf, den ihre Landsfrau Femke Kok nur wenige Minuten zuvor mit 1:12,59 aufgestellt hatte.

Der bisherige olympische Rekord über 1000 m im Eisschnelllauf der Frauen wurde von Takagi Miho gehalten, 1:13,19, aufgestellt, als sie 2022 in Peking die Goldmedaille gewann, womit Leerdam Silber gewann. Vier Jahre später übertrafen die niederländischen Läufer Leerdam und Kok beide den bisherigen japanischen Rekord und brachten zwei Medaillen in die Niederlande.

Der aktuelle Weltrekord über 1000 m der Frauen wird weiterhin von der Amerikanerin Brittany Bowe gehalten, 1:11,61 im Jahr 2019. Diesmal belegte Bowe den vierten Platz, bekommt aber am Sonntag eine weitere Chance auf eine Medaille im 500-m-Lauf. Auch Jutta Leerdam wird dort teilnehmen.