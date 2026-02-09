Die olympische Berühmtheit Jutta Leerdam beginnt heute Nachmittag

HQ

Jutta Leerdam ist eine der bekanntesten Athletinnen bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand-Cortina. Der 27-jährige niederländische Eisschnellläufer, der 2022 Silber über 1000 m in Peking gewann, zudem Weltmeister im Sprint 2022 über 500 und 1000 m sowie zweifacher Weltmeister auf der Einzelstrecke wurde, ist eine große Berühmtheit in den Niederlanden und im Ausland... Sehr bekannt für ihre Beziehung zum YouTuber und Boxer Jake Paul seit 2023.

In Milano-Cortina gilt sie als eine der Favoritinnen für die Goldmedaille über 1000 m und 500 m, wo sie am Montagnachmittag teilnehmen wird. Das 1000-m-Eisschnelllauf der Frauen beginnt um 17:30 Uhr MET, 16:30 GMT. Denken Sie daran, dass Sie einige Ereignisse der Olympischen Winterspiele in Ihrem öffentlich-rechtlichen Sender oder die gesamten Spiele auf HBO Max verfolgen können.

Leerdam wird außerdem am 500-m-Lauf der Frauen teilnehmen, das am Sonntag, den 15. Februar, um 17:00 Uhr MEZ, 16:00 Uhr GMT stattfindet.

Allerdings steht sie in der Konkurrenz zu einer ihrer Landsleute: Femke Kok, die derzeit die ISU-Weltrangliste über 500 m und 1000 m anführt und alle drei Sprintdistanzen bei den niederländischen Olympia-Ausscheidungen vor den Spielen gewann.

Jutta Leerdam, eine Olympia-Berühmtheit mit einiger Kontroverse

Obwohl Jutta Leerdam eine der Haupthoffnungen der Niederlande auf eine Goldmedaille ist, war sie auch ziemlich umstritten wegen ihrer Entscheidung, nicht an Pressekonferenzen oder den Medien teilzunehmen und stattdessen über ihre sozialen Medien direkt mit ihren 5,2 Millionen Instagram-Followern zu kommunizieren.

Die Tatsache, dass sie mit ihrem Privatjet nach Italien reiste und nicht mit dem Rest des Teams, und natürlich ihre Beziehung zum bekannten pro-Trump-YouTuber und Boxer Jake Paul, haben sie in den Niederlanden zu einer spaltenden Figur gemacht. Natürlich würde eine Goldmedaille all das ändern, und wir werden es heute Nachmittag wissen...