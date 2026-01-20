Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett: Zeiten und wie man UFC 324 an diesem Wochenende schaut

HQ

Das erste UFC-Pay-per-View des Jahres verspricht Feuerwerk, wenn der britische Star Paddy Pimblett im Hauptkampf gegen den ehemaligen Interims-Champion Justin Gaethje bei UFC 324 antritt. Der Sieger wird den UFC-Interims-Leichtgewichtstitel gewinnen, nachdem Champion Ilia Topuria bekannt gegeben hat, dass er aus persönlichen Gründen auf absehbare Zeit ausfällt.

Pimblett betritt den Käfig nach dem größten Sieg seiner Karriere, einem K.o. in der dritten Runde gegen Michael Chandler. Der Liverpooler Kämpfer hat keinen Hehl daraus gemacht, dass er mit Topuria um den unangefochtenen Titel antritt, beginnend mit einem Sieg in Las Vegas.

UFC 324: Datum, Uhrzeit, Ort

Die Veranstaltung findet am Samstag, den 24. Januar, in der ikonischen T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, statt.



Startzeit der Hauptkarte: 21:00 Uhr ET / 18:00 Uhr PT / 2:00 Uhr GMT (Sonntag)



Gaethje vs. Pimblett Käfigläufe: ca. 23:25 Uhr ET / 20:25 Uhr PT / 4:25 Uhr GMT (Sonntag)



Fans in Europa sollten die frühen Morgenstunden des Sonntags für das Hauptereignis beachten, da die Zeiten noch ändern können.

UFC 324 Kampfkarte

Hauptkarte:



Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett – Leichtgewicht



Sean O'Malley gegen Song Yadong – Bantamgewicht



Waldo Cortes-Acosta vs. Derrick Lewis – Schwergewicht



Natalia Silva vs. Rose Namajunas – Frauen-Fliegengewicht



Arnold Allen vs. Jean Silva – Federgewicht



Vorläufer:



Umar Nurmagomedov vs. Deiveson Figueiredo – Bantamgewicht



Ateba Gautier vs. Andrey Pulyaev – Mittelgewicht



Nikita Krylov vs. Modestas Bukauskas – Halbschwergewicht



Frühe Vorrunden:



Alex Perez vs. Charles Johnson – Fliegengewicht



Michael Johnson vs. Alexander Hernandez – Leichtgewicht



Josh Hokit vs. Denzel Freeman – Schwergewicht



Ricky Turcios vs. Cameron Smotherman – Bantamgewicht



Adam Fugitt vs. Ty Miller – Weltergewicht



Wie man UFC 324 schaut

Die Veranstaltung wird in den Vereinigten Staaten im Rahmen des neuen UFC-Übertragungsvertrags der Plattform auf Paramount+ gestreamt. Im Vereinigten Königreich können Fans UFC 324 über TNT Sports Box Office für £19,99 erwerben.

DAZN-Abonnenten im Ultimate Tier können das PPV als Teil ihres Abonnements nutzen, was eine potenzielle jährliche Einsparung von über £300/500 $ im Vergleich zum Kauf einzelner PPVs bietet. Die Ultimate-Stufe ist in den USA für 44,99 $ im Monat und im Vereinigten Königreich für 24,99 £ im Monat erhältlich.

Gaethje gegen Pimblett Odds

Wettenmacher sehen dies als einen knappen Kampf, wobei Pimblett mit 2/5 der leichte Favorit ist, Gaethje 7/4.

Die Geschichte des Bandes:

Warum dieser Kampf wichtig ist

Da Topuria aus dem Spiel ist, steht der Interims-Leichtgewichtsgürtel auf dem Spiel, was diesen Moment zu einem entscheidenden Moment in den Karrieren beider Kämpfer macht. Für Pimblett ist es eine Chance, seinen Aufstieg in der UFC zu festigen und sich für einen Titelkampf zu positionieren. Für Gaethje ist es eine letzte Gelegenheit zu beweisen, dass er immer noch zu den Besten der Division gehört.

Die T-Mobile Arena, ein häufiger Gastort der größten UFC-Nächte, wird voller Fans sein, die gespannt sind, ob Pimblett seinen kometenhaften Aufstieg fortsetzen kann oder ob Gaethje seinen Platz an der Spitze zurückerobern wird. Zur Erinnerung: Fans in ganz Europa, von den Nordländern bis zum Vereinigten Königreich, sollten die frühen Sonntagsstartzeiten im Voraus planen.