Topuria entfacht die Rivalität mit Pimblett mit einem Mock in den sozialen Medien neu

Paddy Pimblett, ein englischer Mixed-Martial-Arts-Künstler, der gegen Justin Gaethje um den Interims-Leichtgewichtstitel der UFC kämpfen wird, gehalten von Ilia Topuria, und überzeugt ist, dass er gewinnen wird. "Paddy The Baddy ist Weltmeister und 2026 wird das wichtigste Jahr meines Lebens sein. Ich strebe um diesen Interimstitel und werde ihn dann unangefochten machen, wenn ich Ilia Topuria schlage", sagte er zu TNT Sports.

Seine Fehde mit Topuria baut sich seit einigen Jahren auf und erweist sich als sehr lukrativ für die UFC, und seine Wahl für den Interimskampf, der auf Platz fünf der UFC-Leichtgewichtsrangliste steht, statt des armenischen Arman Tsarukyan, der nur hinter dem Champion Topuria an erster Stelle steht, wurde von einigen Fans kritisiert.

Tatsächlich kündigte Topuria zwar aus persönlichen Gründen eine Pause vom Kämpfen an (Gerüchte über eine Scheidung und einen Kampf um das Sorgerecht für ihre Kinder), aber er nutzte dennoch die Gelegenheit, Paddy Pimblett in den sozialen Medien zu verspotten, indem er ein Video von Pimblett als kleinen Tanzer für eine Kindertalentshow postete.

Das UFC 324-Event mit dem Zwischenkampf zwischen Paddy Pimblett und Justin Gaethje wird am 24. Januar 2026 erstmals auf Paramount+ ausgestrahlt, nachdem sich die Verträge geändert hatten.