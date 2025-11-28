Ilia Topuria kündigt eine vorübergehende Auszeit von der UFC an, da er eine schwierige Zeit im Privatleben durchmacht

HQ

Ilia Topuria, spanisch-georgische Mixed-Martial-Arts, amtierender UFC-Leichtgewichtschampion, hat angekündigt, dass er eine Pause einlegen und im ersten Quartal 2026 nicht kämpfen wird. "Ich gehe gerade durch einen schwierigen Moment in meinem Privatleben. Ich möchte mich auf meine Kinder konzentrieren und diese Situation so schnell wie möglich lösen", schrieb Topuria.

"Ich will die Trennung nicht aufhalten. Die UFC wird die nötigen Matchups treffen, und sobald die Angelegenheiten geklärt sind, werde ich der UFC mitteilen, dass ich bereit bin, meine Rückkehr zu beginnen."In seiner Abwesenheit könnte die UFC Interims-Meisterschaftskämpfe organisieren, während auf Topuria wartet, der verpflichtet ist, seinen Weltmeistertitel irgendwann zu verteidigen, den Sieg gegen Charles Oliveira im vergangenen Juni, seinen bislang letzten Kampf.

Es gab Gerüchte, dass Topuria im Januar 2026 kämpfen würde, mit potenziellen Herausforderern wie Paddy Pimblett, Justin Gaethje oder Arman Tsarukyan. Nun stellt sich die Frage, ob Topuria, eine der beliebtesten Persönlichkeiten des Sports, fit für den erwarteten UFC-Kampf im Weißen Haus am 14. Juni sein wird, den Donald Trump zum 250-jährigen Jubiläum der Vereinigten Staaten organisiert hat.

In den letzten Wochen kursierten Gerüchte über Probleme zwischen Topuria und seiner Frau Giorgina, nachdem Fotos auf Instagram entfernt wurden.



