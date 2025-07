EA Sports FC 26 vollständig enthüllt, wird am 26. September veröffentlicht

Wie wir euch vor ein paar Tagen berichtet haben, wurde EA Sports FC 26 diese Woche vollständig enthüllt. Nachdem wir erfahren haben, dass Zlatan IbrahimovicUltimate Edition der Coverstar sein wird und dass Jude Bellingham als Coverstar der Standardausgabe zurückkehren wird, nur diesmal an der Seite von Jamal Musiala, wissen wir nun, wie die Formel im kommenden Kapitel erweitert und verbessert wird.

Im Rahmen eines Enthüllungstrailers erfahren wir, dass EA FC 26 von der Community gestaltet wird und dass dies zu einer Vielzahl von Verbesserungen führen wird. Dazu gehört zunächst ein verfeinertes grundlegendes Gameplay, das, wie EA es ausdrückt, "eine verbesserte Reaktionsfähigkeit und Flüssigkeit im Dribbling, neu abgestimmte Laufkurven für explosivere Spielerbewegungen, brandneue, auf Reinforcement-Learning basierende Torwartpositionierung, volumetrische Animationen mit Nahraum, neue, vielseitigere Spielstile und Spielerrollen und vieles mehr umfasst."

Darüber hinaus erwartet euch eine neue Competitive -Gameplay-Voreinstellung, die angeblich für die Verwendung in Ultimate Team und Clubs konzipiert ist, während eine Authentic -Voreinstellung in Career vorhanden ist. Apropos Career, das Manager Career wird so angepasst, dass es besser ist als je zuvor. Dazu gehören Änderungen wie thematische Szenarien, die es zu überwinden gilt, und sogar Möglichkeiten, die Saison von Grund auf neu oder im Einklang mit den tatsächlichen Live-Punkten in den echten Saisons zu starten.

Als nächstes kommt das neue System Archetypes, das "neue Klassen in die Vereine und die Spielerkarriere bringt und den Spielern mehr Individualität verleiht. Entwickle deine Fähigkeiten, indem du Attribute verbesserst und Archetyp-Vorteile freischaltest, um deinem Spieler ein unverwechselbares Gefühl auf dem Spielfeld zu vermitteln." Wir können auch neue Live-Events und Turniere erwarten, in denen wir gegeneinander antreten können, sowie einen stärkeren Fokus auf Authentizität, bei dem über 20.000 Athleten sowie über 750 Vereine und Nationalmannschaften im Spiel vertreten sein werden. 120 Stadien, 35 Ligen und 300 Partner.

Wann EA FC 26 veröffentlicht wird, wird es am 26. September für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 1, Switch 2 und Amazon Luna erscheinen, aber es wird eine "Early Access"-Phase für die Besitzer von Ultimate ab dem 19. September geben.