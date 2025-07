Bayern München gibt Verletzungsupdate zu Musiala, Neuer gibt Donnarumma die Schuld

HQ

Jamal Musiala zog sich am Samstag im Spiel zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain eine schwere Verletzung zu. Die Bilder zeigten Musialas komplett ausgerenkten Fuß, und am nächsten Tag bestätigte der FC Bayern München das Ausmaß der Verletzung: Der 22-Jährige zog sich einen Wadenbeinbruch zu, der mit einem gebrochenen und ausgerenkten Knöchel verbunden war, und wurde von Orlando nach München geflogen, um sich zu Hause einer Operation zu unterziehen, wo er monatelang ausfallen wird.

Musiala, der zuvor beim 10:0-Sieg gegen Auckland City einen Hattrick erzielt hatte, war kürzlich von einer weiteren Verletzung zurückgekehrt. Es ist zwar nicht bekannt, wie lange er ausfallen wird, aber die meisten optimistischen Schätzungen geben ihm vier Monate nach seiner Operation Zeit.

"Ich war selten in der Halbzeit so wütend, nicht gegen meine Spieler. Ich weiß, dass es viele Dinge im Leben gibt, die viel wichtiger sind als das, aber für diese Jungs ist es ihr Leben", sagte Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany. Während die meisten Spieler seine Verletzung auf einen Unfall zurückführten, sagte Manuel Neuer, Bayerns Torhüter, dass PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma schuld sei.

"Ich ging zu ihm und sagte: 'Willst du nicht zu unserem Spieler gehen?' "

Zitiert von Sky Sports Deutschland (via Fotmob) sagte Neuer, dass Donnarummas Sprung, um einen losen Ball zu fangen, der schließlich Musialas Bein einklemmte, riskant war und es eine Situation war, in der er nicht so reingehen musste. "Das ist riskant. Er ist bereit, das Risiko in Kauf zu nehmen, seinen Gegner zu verletzen."

Neuer kritisierte sogar, dass Donnarumma Musiala nicht untersucht habe, obwohl er von der Schwere der Verletzung wusste. "Ich ging zu ihm und sagte: 'Willst du nicht zu unserem Spieler gehen?' Es ist nur richtig, hinüberzugehen und dem Kerl alles Gute zu wünschen. Das hat er am Ende auch getan. Fairness ist immer wichtig. Ich hätte anders reagiert."

Donnarumma wurde nach der Inuury unter Schock und mit gebrochenem Herzen gesehen und postete später: "Alle meine Gebete und guten Wünsche sind mit dir". Thibaut Courtois, Torhüter von Real Madrid, sagte, dass es übertrieben sei, Donnarumma die Schuld zu geben, und es sei ein Pechstreffer gewesen. "Torhüter werden nach dem Ball greifen. Auch Angreifer schrecken nicht zurück, wenn sie auf uns zukommen."