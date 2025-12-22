Samu López, der neue Trainer von Carlos Alcaraz, veröffentlicht und löscht Instagram-Post

HQ

Samuel López, der neue Trainer von Carlos Alcaraz, veröffentlichte nach Abschluss seiner ersten Trainingswoche einen Beitrag auf Instagram, nachdem er sich von Juan Carlos Ferrero, Carlitos' Trainer der letzten sieben Jahre, getrennt hatte. Der Beitrag wurde jedoch inzwischen ohne Erklärung von Instagram gelöscht.

"Vorsaison erste Woche abgeschlossen. Nach der medizinischen Untersuchung begannen wir mit guten Empfindungen, harter Arbeit und Engagement. Wir trainieren weiterhin mit Begeisterung, Ehrgeiz und Einheit, mit dem Fokus darauf, Tag für Tag zu wachsen und weiterhin Geschichte in diesem Sport zu schreiben", schrieb López am 21. Dezember.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels am Montag wurde der Beitrag inzwischen gelöscht, und López' letzter Instagram-Post stammt aus dem November.

Wer ist Samu López, der neue Trainer von Carlos Alcaraz?

Samuel López, 55 Jahre alt, ist seit November 2015 Trainer von Pablo Carreño Busta, was ihn auf eine Karrierebestplatzierung der Weltrangliste 10 brachte, mit zehn ATP-Einzeltiteln, doch im Dezember 2024 trennten sich ihre Wege, als er zum Team von Carlos Alcaraz wechselte und als Secondary Coach hinter Ferrero arbeitete.

López hat zuvor mit Alcaraz gearbeitet und wurde Carlos' Haupttrainer während der Australian Open. López wird weiterhin mit Alcaraz zusammenarbeiten, aber es ist unbekannt, ob er im Jahr 2026 ersetzt wird. Vorerst wird der Großteil des Trainerteams weiterhin gleich bleiben, aber ohne Ferrero.