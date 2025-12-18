Die Gründe für die Trennung zwischen Carlos Alcaraz und seinem Trainer Juan Carlos Ferrero

HQ

Diesen Mittwoch, Wochen nachdem er seine bisher beste Tennissaison abgeschlossen hatte, gab Carlos Alcaraz bekannt, dass er sich von Juan Carlos Ferrero getrennt hat, der seit 2018, als Alcaraz 15 Jahre alt war, sein Trainer war. Beide teilten sich lobende und gute Worte zueinander, doch aus Ferreros Aussage wurde deutlich, dass die Entscheidung, die Partnerschaft zu beenden, von Carlitos kam: "Ich wünschte, ich hätte weitermachen können", sagte der Trainer und ehemalige Roland-Garros-Sieger.

Dafür gibt es mehrere Gründe. Die Theorie, die immer mehr Menschen haben, sind die Meinungsverschiedenheiten zwischen Spieler und Trainer, wobei Ferrero in Bezug auf Urlaube und Reisen von Alcaraz in seinen freien Tagen strenger ist. Wie die Netflix-Dokumentation "My Way" zeigte, machte Alcaraz Urlaubsreisen, wobei Ferrero anderer Meinung war.

Ein weiterer, vielleicht realistischerer Grund ist, dass sie unterschiedliche berufliche Projekte haben. Alcaraz hat früher an einer Akademie in Villena, Alicante, ausgebildet, während Alcaraz kürzlich seine eigene Akademie und Stiftung in Murcia gegründet hat, näher an seinem Zuhause.

Die Leute haben die Entscheidung für ihn getroffen, vermutet der ehemalige Trainer

Unterdessen deutete Kiko Navarro, ehemaliger Trainer von Alcaraz vor Alcaraz, in einem Interview mit RNE an, dass die Entscheidung, sich abzuspalten, zwar von der Seite des Spielers kam, es aber nicht er, sondern andere Leute sei. "Ich denke, die Entscheidung wurde vielleicht mehr von den Menschen um ihn herum beeinflusst als vom Spieler selbst. Carlitos unterstützt seine Trainer sehr. Er war bei mir, und ich weiß, dass er mit Juan Carlos zusammen war.

Aber es kommt eine Zeit, in der er aus Gründen, die außerhalb seiner Kontrolle liegen und nichts mit seiner Sportkarriere zu tun haben, diese Entscheidung treffen muss – und welcher Zeitpunkt wäre besser als jetzt, als Weltranglisten? Die Personen, die die Entscheidung getroffen haben, die keine Carlitos waren, müssen ihre Gründe haben, von denen ich derzeit nichts weiß."

Abschließend fügte Navarro hinzu, dass dies nicht bedeuten werde, dass seine Karriere weniger erfolgreich sein werde. "Die Leute machen sich Sorgen um diese Veränderung und um Ferrero, aber glaub mir, Alcaraz' Karriere wird weiterhin erfolgreich sein, egal wer er ist, egal ob Samuel oder jemand anderes. Letztlich ist Carlitos ein Phänomen, und er wird schnell gute Freunde mit seinen neuen Trainern, also habt keinen Zweifel daran, dass die Erfolge fortgesetzt werden."