HQ

Unione Sportiva Avellino 1912, Fußballverein in Kampanien, Italien, hat eine kuriose und etwas beunruhigende Geschichte in Bezug auf Aufstiege im italienischen Fußball... und Tod von Päpsten. Nachdem Papst Franziskus am Montag gestorben ist, kursiert die Geschichte, dass Avellino immer einen Liga-Aufstieg erhält, wenn ein Papst stirbt. Ist das wahr?

Zum größten Teil, ja. Jedes Jahr, wenn ein Papst starb, stieg Avellino in Italien in eine höhere Liga auf. Aber nicht umgekehrt (nicht jedes Mal, wenn Avellino befördert wurde, ist ein Papst gestorben). Gott sei Dank.

Kurze Geschichte von Avellinos Beförderungen und dem Tod von Päpsten

Obwohl der italienische Fußball im letzten Jahrhundert die Struktur und die Namen seiner Fußballligen stark verändert hat, erfolgte der erste "Aufstieg" von Avellino im Jahr 1930, als der Sprung von der dritten in die zweite Liga erfolgte, obwohl dies aufgrund des Verzichts von Neapoli geschah. Kein Papst starb 1930. Auch Avellino stieg mehrmals ab und dann aus rechtlichen oder administrativen Gründen wieder auf, wie 1950 - auch in diesem Jahr starb kein Papst.

1959 wurden sie jedoch automatisch in die Serie C aufgenommen, offenbar aus Gründen der geografischen Darstellung. In diesem Jahr starb Papst Pius XII. In den folgenden vier Jahren wechselte Avellino zwischen der Serie C und der D hin und her. 1961 starb kein Papst, aber 1963 starb Papst Johannes XXIII., das Jahr, in dem Avellino wieder in die Serie C aufstieg, wo es fast ein Jahrzehnt lang blieb, bis es 1973 in die Serie B aufstieg (letztes Jahr starb kein Papst).

1978 war ein schreckliches Jahr im Vatikan, mit dem Tod von Paul VI. und Johannes Paul I. 40 Tage später. Dieses Jahr war das beste für Avellino, da sie zum ersten Mal in die Serie A aufstiegen, wo sie zehn Jahre bleiben sollten.

Avellino fiel in die Serie B und später in die Serie C und C1 zurück und kehrte erst 2003 in die Serie B zurück. 2004 ging es dann zurück in die Serie C1 und 2005 zurück in die Serie B, dem Jahr, in dem Johannes Paul II. starb. Wie Sie sehen können, stirbt nicht jedes Jahr, in dem Avellino befördert wird, ein Papst, so dass Franziskus' Nachfolger kein Auge auf das Glück dieses italienischen Klubs werfen muss.

Der Fluch hat jedoch einige Schwächen, denn Benedikt XVI. starb nicht im Jahr 2013, sondern trat einfach zurück (in diesem Jahr stieg Avellino in die Serie B auf). Benedikt XVI. starb 2022, und Avellino wurde in diesem Jahr nicht befördert.

Es ist jedoch sicherlich beunruhigend, dass Papst Franziskus nur zwei Tage nach Avellino starb, der mit einem 2:1-Sieg gegen Sorrento den jüngsten Aufstieg in die Serie B bestätigt hatte. Und nur wenige Monate zuvor besuchte Papst Franziskus, der ein Fußballfan war, den Verein, segnete und signierte das Trikot des Vereins...