Papst Franziskus stirbt im Alter von 88 Jahren: Wie geht es weiter?

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vatikanstadt . Der Tod von Papst Franziskus hat eine tief verwurzelte Zeremonie in Gang gesetzt, die nur wenige Institutionen in der modernen Welt an Komplexität und Symbolik aufnehmen können. Für diejenigen, die sich fragen, was jetzt passiert, hier ist, was Sie wissen müssen.

Das könnte Sie auch interessieren:



In den marmornen Hallen und feierlichen Basiliken des Vatikans beginnt eine Periode, die als Sedisvakanz bekannt ist, ein Zwischenspiel, das von Andacht, Ritualen und starren Protokollen geprägt ist, während fast 1,4 Milliarden Katholiken auf ihren nächsten geistlichen Führer warten.

Der Vorsitzende, Kardinal Kevin Farrell, übernimmt nun vorübergehend die administrativen Funktionen der Kirche. Seine Pflichten, sowohl heilige als auch verfahrenstechnische, beginnen mit der Bestätigung des Todes des Papstes und der symbolischen Zerstörung des Fischerrings und des päpstlichen Siegels.

Die einfache vatikanische Residenz des Papstes wird versiegelt, und die Kirche beginnt eine neuntägige Trauer. Die Beerdigungsvorbereitungen, die von Papst Franziskus' eigenem Wunsch nach Bescheidenheit geleitet werden, werden die gleiche Demut widerspiegeln, die sein Pontifikat kennzeichnete.

Kardinal Kevin Farrell // Shutterstock

Das Konklave wird folgen. Nur Kardinäle unter 80 Jahren dürfen wählen, und sobald sie in Rom versammelt sind, werden sie von der Außenwelt abgeschnitten, was an eine mittelalterliche Tradition erinnert, die darauf abzielt, den Einfluss zu minimieren und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen.

Ihre Stimmen, die unter Michelangelos ikonischen Fresken in der Sixtinischen Kapelle abgegeben werden, müssen eine Zweidrittelmehrheit ergeben, um die Zukunft der Kirche zu sichern. Weißer Rauch, der aus dem Schornstein der Kapelle aufsteigt, signalisiert den Erfolg, ein Moment, der auf der ganzen Welt nachhallen wird.

Während die Spekulationen darüber zunehmen, wer als nächstes die weiße Soutane tragen könnte, richten Gläubige und Neugierige ihre Augen auf den Petersplatz, wo sich die Geschichte erneut entfaltet. Im Moment bleibt abzuwarten, wer der nächste Papst sein wird.