Vatikan teilt erste Bilder von Papst Franziskus im offenen Sarg

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vatikanstadt . Der Vatikan hat die ersten feierlichen Bilder von Papst Franziskus veröffentlicht, der in der Privatkapelle der Casa Santa Marta, der Residenz, in der er seine letzten Jahre verbrachte, aufgebahrt ist.

In rote Gewänder und eine Bischofsmitra gehüllt, ruht sein Leichnam in einem offenen Holzsarg, einen Rosenkranz vorsichtig in die Hände gelegt. Diese Bilder, die kurz nach seinem Tod aufgenommen wurden, markierten den Beginn der Trauerzeit. Mehr über seinen Tod können Sie hier lesen.

Franziskus, der im Alter von 88 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls starb, hatte schon lange den Wunsch nach einem demütigen Abschied geäußert, und seine Beisetzung in der Basilika Santa Maria Maggiore wird diesen Wunsch widerspiegeln. Die Kardinäle haben bereits mit den Vorbereitungen für die Beerdigung begonnen, nach den Verfahren, die er selbst festgelegt hatte.