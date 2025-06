Jannik Sinner reagiert auf Memes, die ihn mit Luigi aus "Super Mario" vergleichen

HQ

Die Nummer 1 der Tenniswelt, Jannik Sinner, nach seiner dreimonatigen Sperre wieder in Bestform, ist an diesem Wochenende einer der klaren Favoriten für Roland Garros: Er hat noch keinen einzigen Satz abgegeben und hat am Sonntag einen relativ leichten Weg ins Finale.

Bei seinem ersten Spiel in Paris in der vergangenen Woche trug Sinner ein überraschend farbenfrohes Outfit mit leuchtenden grünen und blauen Farben. Fans, die zu Hause zusahen, fanden schnell eine Ähnlichkeit mit der beliebten Figur Luigi aus den Super Mario-Videospielen und fügten hinzu, dass er auch sehr dünn und offensichtlich italienisch ist.

Als Sinner die Memes sah, nahm er sie an und postete letzte Woche "Luigi wieder auf dem Platz" auf seinem X-Account. Die Witze gingen weiter, als einige Fans während seines Spiels gegen Rublev "Vai Luigi " oder "Let's go Luigi" sowie "Forza Jannik" skandierten. Das störte ihn nicht, wie Tennis.com herausfand, als er den Spieler fragte: "Nein, es ist schön, weißt du? Ich habe das Gefühl, dass wir manchmal auch den lustigen Teil sehen müssen. Es ist etwas anderes, und es ist auch schön, manchmal etwas zu ändern, wenn nicht, wird es zu langweilig."