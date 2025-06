Roland Garros Viertelfinale im Herreneinzel: Alle Spiele und wie man sie sehen kann

HQ

Roland Garros geht in die Endphase. Von heute, Dienstag, 3. Juni, bis zum Finale am Sonntag, 8. Juni, sind in jeder Kategorie, Herren- und Dameneinzel, nur noch acht Tennisspieler übrig, die auf dem Sand von Paris auf die 2.000 ATP- und WTA-Punkte des zweiten Grand-Slam-Turniers des Jahres warten.

Im Herreneinzel bleiben nach frühen Überraschungen wie Taylor Fritz, Casper Ruud, Álex de Miñaur oder Daniil Medvédev immer noch die Top Drei übrig (Sinner, Alcaraz, Zverev), neben einem wiedererstarkten Djokovic unter anderem, darunter die Überraschung des Turniers, Aleksandr Búblik, 62. der Weltrangliste, der Jack Draper in vier Sätzen besiegte.

Das Philippe Chatrier wird heute und morgen mit allen Viertelfinalspielen beschäftigt sein, beginnend mit den Spielen im Dameneinzel, wobei das Herreneinzel für den Nachmittag und Abend angesetzt ist. Die Zeiten sind, wie üblich, ungefähre Angaben, "nicht früher als... ", was bedeutet, dass Alcaraz und Paul, wenn einige Matches über vier oder fünf Sätze gehen, immer noch bis weit nach Mitternacht spielen können:

Spiele am Dienstag, 3. Juni



Lorenzo Musetti vs. Frances Tiafoe: 13:20 Uhr MESZ, 12:20 Uhr BST



Tommy Paul vs. Carlos Alcaraz: 20:15 Uhr MESZ, 19:15 Uhr BST



Spiele am Mittwoch, 4. Juni



Jannik Sinner vs. Aleksandr Búblik (Uhrzeit wird noch bekannt gegeben)



Alexander Zverev vs. Novak Djokovic (Uhrzeit wird noch bekannt gegeben)



Am Freitag folgt das Halbfinale, am Sonntag findet das Finale statt.

So schauen Sie Roland Garros

Offizieller Sender für die French Open in den meisten europäischen Ländern ist Eurosport. Es kann jedoch von Land zu Land unterschiedlich sein. In Frankreich können Sie den Film auf Prime Video und France TV Sport sehen. In Belgien können Sie den Film auf RTBF sehen.