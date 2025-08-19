Jannik Sinner bestätigt, wie lange es dauern wird, bis er sich erholt hat und welche Pläne er für die US Open hat

HQ

Jannik Sinner hat am Montag die schwere Entscheidung getroffen, das Spiel gegen Carlos Alcaraz aufzugeben, da er sich nicht gut fühlte. Im Gespräch mit der Menge sagte er, dass er seine Reden normalerweise mit dem Rivalen beginne, aber dieses Mal wolle er sich zuerst an die Menge wenden, da es ihm "super, super leid tut, enttäuschen zu müssen".

"Seit gestern habe ich mich nicht gut gefühlt. Ich dachte, dass ich mich in der Nacht verbessern würde, aber ich kam schlechter raus. Ich habe versucht, mich zu outen, habe versucht, es zumindest zu einem kleinen Match zu machen, aber ich konnte nicht mehr aushalten, also tut es mir sehr leid. Ich habe versucht, mich zu outen, habe versucht, es zumindest zu einem kleinen Match zu machen, aber ich konnte nicht mehr aushalten, also tut es mir sehr leid."

Danach lehnte er eine Pressekonferenz ab, gab aber dennoch einige Zitate in einer Pressemitteilung ab und sagte, dass er "versucht hat, für die Fans zu gehen, zu versuchen, ein Spiel zu geben". Trotzdem will er "Carlos nichts wegnehmen, er hatte eine großartige Woche, ein großartiges, großartiges Turnier."

Er bestätigte, dass sein Fokus auf den US Open liegt, aber die Erholung wichtiger ist. "Wenn ich körperlich und mental bereit bin, werde ich bereit sein, Druck zu machen. Jetzt gibt es ein paar Tage der Genesung und dann geht es wieder an die Arbeit, und hoffentlich sind wir bereit."

Er kommentierte auch, dass es trotz allem eine sehr positive Woche war. "Ich habe schon einige Punkte, die ich verbessern muss, wenn ich bei den US Open weit kommen will (...) Mein Niveau ist auf jeden Fall gut, aber es gibt noch Raum für Verbesserungen."