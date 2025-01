Jannik Sinner beharrt darauf: "Ich habe nichts falsch gemacht"

HQ

Die Australian Open stehen vor der Tür, und Jannik Sinner hat im März letzten Jahres erneut seine Unschuld im Dopingfall verteidigt, als er positiv auf eine verbotene Substanz, Clostebol, getestet wurde, aber für unschuldig befunden wurde und nur eine einmonatige Sperre erhielt, wobei die International Tennis Integrity Agency (ITIA) Sinners Verteidigung akzeptierte, dass die Kontamination versehentlich war: Seine Physiotherapeuten cremten ihn selbst ein und massierten Sinner später ohne Handschuhe.

Seitdem haben viele Tennisspieler ihre Kritik geäußert, da sie der Meinung sind, dass die ITIA wegen des hohen Status von Sinner, der mit Abstand die Nummer 1 der Welt, ein Auge zugedrückt hat. Vor allem Nick Kyrgios hat sich sehr kritisch geäußert, und beide Spieler könnten sich in den nächsten zwei Wochen bei den Australian Open treffen.

Auf die Frage, wie er mit der Kritik in der Pressekonferenz vor dem Wettkampf umgegangen sei, sagte Sinner: "In meinem Kopf weiß ich genau, was passiert ist, und so blockiere ich es ab. Ich habe nichts falsch gemacht. Deswegen bin ich immer noch hier. Deshalb spiele ich immer noch."

"Ich möchte nicht auf das reagieren, was Nick gesagt hat oder was andere Spieler sagen. Ich denke, das Wichtigste ist, meine Leute um mich herum zu haben... Sie wissen genau, was passiert ist. Das war's." Sinner erklärte auch, dass er sehr vorsichtig mit allen Medikamenten umgeht, die er einnimmt. "Wenn die Flasche offen ist, werfe ich sie weg (und) nehme eine neue. Ich war immer sehr, sehr vorsichtig mit diesem Zeug."

Der Verdacht, wie schnell er freigesprochen wurde, wird in den kommenden Wochen und Monaten wohl um ihn herum bleiben, aber der Italiener konzentriert sich auf die Titelverteidigung bei den Australian Open. Aber er wartet auf einen Einspruch, den die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) im September eingelegt hat und der möglicherweise zu einer längeren Sperre für Sinner führen könnte...