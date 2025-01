Australian Open: Die Rivalen Sinner, Alcaraz und Djokovic könnten um den ersten Grand Slam des Jahres 2025 kämpfen

HQ

Die Australian Open, der erste Grand Slam des Jahres 2025, beginnen am Sonntag, den 12. Januar, und dauern bis zum 26. Januar in Melbourne, Australien. Die größten Tennisspieler werden aufeinandertreffen, wobei die meisten Augen auf Jannik Sinner, Carlos Alcaraz und Novak Djokovic gerichtet sind. Sinner behielt auch 2024 ein hohes Maß an Konstanz bei, das es ihm ermöglichte, das ATP-Ranking mit 11.830 Punkten anzuführen, über 4.000 Punkte vor Zverev als Zweiter und Alcaraz als Dritter.

Egal, wie er seine Zeit in Australien beendet, er wird die Nummer 1 der Tenniswelt bleiben. Sowohl Alcaraz als auch Djokovic (Siebter) haben jedoch viele Anreize, in Melbourne einen zusätzlichen Schub zu geben: Wenn Alcaraz seine ersten Australian Open gewinnt, wäre er der jüngste Spieler aller Zeiten (21), der alle vier Grand Slams gewinnt, während Djokovic seinen 100. Titel und seinen 25. Grand Slam hinzufügen und damit der am häufigsten ausgezeichnete Tennisspieler aller Zeiten wäre. er übertraf Margaret Court. Australien ist mit 10 Siegen auch Djokovics erfolgreichster Wettbewerb.

Nach der Auslosung wissen wir nun, wie und wann die größten Spieler aufeinandertreffen würden. Und es gibt eine Überraschung: Da Djokovic an Position sieben gesetzt ist, könnte er möglicherweise im Viertelfinale auf Alcaraz treffen. Beide wurden im dritten Quadranten platziert. Glücklicherweise musste keiner von ihnen vor einem möglichen Finale gegen Sinner antreten.

In der Zwischenzeit könnte Sinner im Viertelfinale auf Alex de Miñaur treffen, der von den lokalen australischen Zuschauern bejubelt wird, aber auch ein einfacher Sieg für den Italiener sein dürfte: Er hat ihn 9 Mal geschlagen, bei 0 Niederlagen. Im Halbfinale könnte Sinner auf Daniil Medvedev oder Taylor Fritz treffen, was für die Nummer 1 eine echte Gefahr darstellen könnte.

Wer auch immer gewinnt, würde ein Finale erreichen, das entweder von Alcaraz oder Djokovic besetzt werden könnte, aber es wäre nicht überraschend, wenn Alexander Zverev oder Casper Ruud auch das Einzelfinale der Herren bei den Australian Open am Sonntag, den 26. Januar, um 19:30 Uhr Ortszeit (9:30 Uhr am Sonntag MEZ, 8:30 GMT) erreichen würden.