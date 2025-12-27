Jack Draper bestätigt, dass er die Australian Open wegen seiner Armverletzung verpassen wird

HQ

Die Australian Open beginnen in drei Wochen, aber ein Top-10-Spieler hat seinen Rückzug bereits bestätigt. Leider überrascht uns das nicht allzu sehr: Jack Draper, Weltranglisten-10 und britische Nummer 1, der immer noch unter seiner Armverletzung leidet und noch nicht bereit ist, wieder einzusetzen.

Der 24-Jährige veröffentlichte ein Video in den sozialen Medien, in dem er erklärte, dass er und sein Team beschlossen haben, dieses Jahr nicht nach Australien zu reisen, wo im Januar alle Tennisaktivitäten stattfinden werden, beginnend am 2. Januar mit dem gemischten United Cup, einem weiteren Wettbewerb, an dem Draper voraussichtlich teilnehmen würde.

"Ich habe diese Verletzung schon lange, ich bin am aller, allerletzten Stadium des Prozesses, und so früh wieder auf den Platz ins Best-of-Five-Satz-Tennis zu gehen, scheint für mich und mein Tennis im Moment keine kluge Entscheidung zu sein", sagte Draper und fügte hinzu, dass dies mit Abstand der schwierigste Rückschlag seiner Karriere sei. aber es macht ihn widerstandsfähiger und hungriger, "der Spieler zu werden, der ich noch mehr sein möchte."

Draper spielte im August zum letzten Mal bei den US Open und schied in der zweiten Runde aus. Er leidet an einem Knohödem im linken Arm und hat seitdem jedes Turnier verpasst, darunter einige Freundschaftsspiele, die er diesen Monat bestritten sollte. Draper erreichte eine persönliche Bestplatzierung als Weltranglisteneins, nachdem er sein erstes Masters 1000 in Indian Wells gewann und das Finale der Madrid Open erreichte.